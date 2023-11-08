СБУ сообщила о подозрении коллаборантам "МВД РФ" в Херсонской области за пытки украинцев

Сообщено о подозрении 25 коллаборантам и одному террористу из оккупационной МВД на оккупированной части Херсонской области. Преступники причастны к пыткам и убийствам украинцев.

Коллаборанты пытали и забивали до смерти украинцев

По данным следствия, подозреваемые добровольно присоединились к карательному органу "Новокаховский городской отдел полиции" после собеседований с кадровыми сотрудниками ФСБ.

Они получили удостоверение, форменную одежду русского образца и огнестрельное оружие.

Фигуранты похищали гражданских и арестовали их в русских застенках. Там украинцев пытали электрическим током. В СБУ добавляют, что зафиксировали факты умерщвления людей до смерти резиновыми дубинками.

Следствие установило, что подбирал кандидатов на должности карателей коллаборант Олег Шорохов — бывший правоохранитель, возглавивший в апреле 2022 года оккупационный «горотдел». Ему помогал экс-сотрудник российской полиции.

Всем фигурантам сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ст. 127 (пытки);

ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека);

ст. 111-1 (коллаборационная деятельность

Поскольку фигуранты находятся на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности за преступления против нашего государства - добавляет СБУ. Поделиться

Россия пытает украинцев на оккупированных территориях

9 сентября в МВД Украины заявили, что на освобожденных территориях обнаружили 80 российских застенков. оккупанты держали там украинцев в бесчеловечных условиях.

Генпрокурор Андрей Костин сказал, что РФ выстроила развитую систему пыток и жестокого обращения с украинцами. Около 90% военнопленных прошли через пытки, изнасилования или угрозу сексуального насилия.

Российские военные в перехватах откровенно признаются в военных преступлениях против мирных и военнопленных украинцев. Военных, по их словам, просто расстреливают, считая лишним грузом.