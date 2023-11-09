Армия РФ обстреляла Херсонскую область. Пострадал мужчина

9 ноября российские военные ударили по янтарному Белозерской общине Херсонской области.
Российская армия нанесла удар по Янтарному в Херсонской области
Обстрел произошел около 17:00. Из-за атаки пострадал 52-летний мужчина, находившийся во дворе дома.
Россияне обстреляли Херсон
Российские захватчики днем 3 ноября обстреляли Херсон. В результате атаки окупантов ранены гражданские.
Об этом сообщает начальник Херсонской МВА Роман Мрочко и Херсонская областная прокуратура.
Херсонская областная прокуратура уточнила, что оккупанты применили артиллерию против мирного населения.
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