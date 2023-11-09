Армия РФ обстреляла Херсонскую область. Пострадал мужчина
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Херсонскую область. Пострадал мужчина

Херсонская ОВА
обстрел
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9 ноября российские военные ударили по янтарному Белозерской общине Херсонской области.

Российская армия нанесла удар по Янтарному в Херсонской области

Обстрел произошел около 17:00. Из-за атаки пострадал 52-летний мужчина, находившийся во дворе дома.

У него диагностировали ранения живота, рук и ног. Мужчину доставили в больницу, — говорится в сообщении.

Россияне обстреляли Херсон

Российские захватчики днем 3 ноября обстреляли Херсон. В результате атаки окупантов ранены гражданские.

Об этом сообщает начальник Херсонской МВА Роман Мрочко и Херсонская областная прокуратура.

После 14.00 в пятницу, 3 ноября, армия РФ с временно оккупированного левого берега Днепра обстреляла Херсон. Россияне ударили по центральной части города.

В результате атаки три человека получили ранения. Их госпитализировали, – написал Мрочко.

Херсонская областная прокуратура уточнила, что оккупанты применили артиллерию против мирного населения.

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