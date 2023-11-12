Армия РФ обстреляла областную библиотеку имени Гончара в Херсоне — фото

Российская армия в очередной раз ударила по Херсону. Под ударом очутилась областная библиотека имени Гончара.

Армия РФ уничтожила известную библиотеку в Херсоне

"Одно из попаданий – по областной библиотеке имени Гончара. В здании – существенные разрушения", – отметил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин. Поделиться

В результате обстрела в библиотеке вспыхнул пожар. Спасатели более полутора часов тушили огонь.

По словам Прокудина, из-за вражеской атаки никто не пострадал. На опубликованных фото видно, что здание библиотеки сильно повреждено, там выбиты окна, разрушены некоторые конструкции.

Что известно об обстреле Херсона 11 ноября

Как сообщает пресс-служба Херсонской ОВА, дом депутата Игоря Осипенко в частном секторе попал под вражеский обстрел около 15.00.

В общей сложности было зафиксировано четыре взрыва.

Кроме того, отмечается, что обстрел вызвал пожар в доме.

Впоследствии появилась информация о том, что в результате попадания вражеского снаряда в многоквартирный дом в центральной части Херсона пострадали два человека.

По словам представителей местных властей, ранение головы, шеи и ног средней степени тяжести получила 29-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу.