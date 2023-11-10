Армия РФ обстреляла Херсонщину, есть погибший и раненые

Из-за российских обстрелов 10 ноября в Херсонской области погиб 61-летний мужчина. Ранены шестеро мирных жителей.
Российская армия обстреляла Тягинку и Новорайск в Херсонской области
Российские войска 10 ноября обстреляли село и поселок в Бериславском районе Херсонской области.
Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.
В селе Тягинка ранения из-за обстрелов получила 68-летняя женщина. Ее госпитализировали. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.
В результате обстрела поселка Новорайск Херсонской области ранения получили пятеро человек. Один мирный житель погиб.
Прокуратура Херсонской области открыла уголовное производство за нарушение правил и обычаев войны.
Россияне обстреляли Херсон
Российские захватчики днем 3 ноября обстреляли Херсон. В результате атаки оккупантов ранены гражданские.
Об этом сообщает начальник Херсонской МВА Роман Мрочко и Херсонская областная прокуратура.
Херсонская областная прокуратура уточнила, что оккупанты применили артиллерию против мирного населения.
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