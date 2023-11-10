Армия РФ обстреляла Херсонщину, есть погибший и раненые

Российская армия обстреляла Тягинку и Новорайск в Херсонской области

Российские войска 10 ноября обстреляли село и поселок в Бериславском районе Херсонской области.

Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

В селе Тягинка ранения из-за обстрелов получила 68-летняя женщина. Ее госпитализировали. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

В результате обстрела поселка Новорайск Херсонской области ранения получили пятеро человек. Один мирный житель погиб.

Травмы, несовместимые с жизнью, получил 61-летний мужчина. Поделиться

Также четыре человека госпитализированы в состоянии средней тяжести. Это 56-летний мужчина и три женщины 66, 36 и 66 лет. Поделиться

Еще одной жительнице поселка, которая получила травмы, медицинскую помощь оказали на месте происшествия. Поделиться

Прокуратура Херсонской области открыла уголовное производство за нарушение правил и обычаев войны.

Россияне обстреляли Херсон

Российские захватчики днем 3 ноября обстреляли Херсон. В результате атаки оккупантов ранены гражданские.

Об этом сообщает начальник Херсонской МВА Роман Мрочко и Херсонская областная прокуратура.

После 14:00 в пятницу, 3 ноября, армия РФ из временно оккупированного левого берега Днепра обстреляла Херсон. Россияне ударили по центральной части города. Поделиться

В результате атаки три человека получили ранения. Их госпитализировали, – написал Мрочко. Поделиться

Херсонская областная прокуратура уточнила, что оккупанты применили артиллерию против мирного населения.