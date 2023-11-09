Армия РФ обстреляла Херсон, есть погибший и раненые — видео

Российские военные плотным огнем накрыли Корабельный район Херсона. В результате обстрела один человек погиб, четверо ранены.
Российская армия обстреляла Херсон
Около 12 часов 9 ноября армия РФ ударила по Корабельному району Херсона, есть пострадавшие.
Об этом сообщил в Telegram руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Вражеским огнем повреждены 4 многоквартирных дома, помещение пункта несокрушимости, образовательное заведение, церковь и гаражи.
Оккупанты забрали жизнь 72-летнего мужчины. В момент обстрела он находился на балконе.
Позже херсонские власти уточнили количество пострадавших.
Также в результате удара по учебному заведению получил травмы 39-летний волонтер. Сейчас он находится в больнице.
Россияне обстреляли Херсон
Российские захватчики днем 3 ноября обстреляли Херсон. В результате атаки оккупантов ранены гражданские.
Об этом сообщает начальник Херсонской МВА Роман Мрочко и Херсонская областная прокуратура.
Херсонская областная прокуратура уточнила, что оккупанты применили артиллерию против мирного населения.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-