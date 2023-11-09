Армия РФ обстреляла Херсон, есть погибший и раненые — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Херсон, есть погибший и раненые — видео

Херсонская ОВА
Херсон
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Российские военные плотным огнем накрыли Корабельный район Херсона. В результате обстрела один человек погиб, четверо ранены.

Российская армия обстреляла Херсон

Около 12 часов 9 ноября армия РФ ударила по Корабельному району Херсона, есть пострадавшие.

Об этом сообщил в Telegram руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Предварительно было известно, что пострадали два человека.

Одного мужчину каретой "скорой" доставили в больницу с травмой ноги.

Вражеским огнем повреждены 4 многоквартирных дома, помещение пункта несокрушимости, образовательное заведение, церковь и гаражи.

Оккупанты забрали жизнь 72-летнего мужчины. В момент обстрела он находился на балконе.

Позже херсонские власти уточнили количество пострадавших.

74-летний мужчина ранен. Во время обстрела он как раз находился в подъезде дома. Потерпевшего госпитализировали.

Двое мужчин, 21 и 64 года, получили ранения средней степени тяжести. Им оказывают медицинскую помощь.

Также в результате удара по учебному заведению получил травмы 39-летний волонтер. Сейчас он находится в больнице.

Россияне обстреляли Херсон

Российские захватчики днем 3 ноября обстреляли Херсон. В результате атаки оккупантов ранены гражданские.

Об этом сообщает начальник Херсонской МВА Роман Мрочко и Херсонская областная прокуратура.

После 14.00 в пятницу, 3 ноября, армия РФ с временно оккупированного левого берега Днепра обстреляла Херсон. Россияне ударили по центральной части города.

В результате атаки три человека получили ранения. Их госпитализировали, – написал Мрочко.

Херсонская областная прокуратура уточнила, что оккупанты применили артиллерию против мирного населения.

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