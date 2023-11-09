Армія РФ обстріляла Херсон, є загиблий і поранені — відео
Категорія
Україна
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Армія РФ обстріляла Херсон, є загиблий і поранені — відео

Херсонська ОВА
Херсон

Росіські військові щільним вогнем вкрили Корабельний район Херсона. Внаслідок обстрілу один чоловік загинув, четверо – поранені.

Російська армія обстріляла Херсон

Близько 12 години 9 листопада армія РФ вдарила по Корабельному району Херсона, є постраждалі.

Про це повідомив у Telegram керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Попередньо було відомо, що постраждали двоє людей.

Одного чоловіка каретою "швидкої" доставили до лікарні з травмою ноги.

Ворожим вогнем пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, приміщення пункту незламності, освітній заклад, церква та гаражі.

Окупанти забрали життя 72-річного чоловіка. На момент обстрілу він знаходився на балконі.

Пізніше херсонська влада уточнила кількість постраждалих.

74-річного чоловіка поранено. Під час обстрілу він саме знаходився у підʼїзді будинку. Потерпілого госпіталізували.

Двоє чоловіків, 21 та 64 роки, дістали поранення середнього ступеня тяжкості. Їм надають медичну допомогу.

Також внаслідок удару по освітньому закладу отримав травми 39-річний волонтер. Зараз він теж знаходиться у лікарні.

Росіяни обстріляли Херсон

Російські загарбники вдень 3 листопада обстріляли Херсон. Внаслідок атаки окупантів є поранені цивільні.

Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко та Херсонська обласна прокуратура.

Після 14:00 у п'ятницю, 3 листопада, армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра обстріляла Херсон. Росіяни вдарили по центральній частині міста.

Внаслідок атаки троє людей отримали поранення. Їх госпіталізували, – написав Мрочко.

Херсонська обласна прокуратура уточнила, що окупанти застосували артилерію проти мирного населення.

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