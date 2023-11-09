Армія РФ обстріляла Херсон, є загиблий і поранені — відео

Росіські військові щільним вогнем вкрили Корабельний район Херсона. Внаслідок обстрілу один чоловік загинув, четверо – поранені.
Російська армія обстріляла Херсон
Близько 12 години 9 листопада армія РФ вдарила по Корабельному району Херсона, є постраждалі.
Про це повідомив у Telegram керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Ворожим вогнем пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, приміщення пункту незламності, освітній заклад, церква та гаражі.
Окупанти забрали життя 72-річного чоловіка. На момент обстрілу він знаходився на балконі.
Пізніше херсонська влада уточнила кількість постраждалих.
Також внаслідок удару по освітньому закладу отримав травми 39-річний волонтер. Зараз він теж знаходиться у лікарні.
Росіяни обстріляли Херсон
Російські загарбники вдень 3 листопада обстріляли Херсон. Внаслідок атаки окупантів є поранені цивільні.
Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко та Херсонська обласна прокуратура.
Херсонська обласна прокуратура уточнила, що окупанти застосували артилерію проти мирного населення.
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