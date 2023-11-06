Армия РФ обстреляла Херсонскую область. Есть раненые

Российские войска днем 6 ноября обстреляли Зеленовский старостинский округ Херсонского городского территориального общества с временно оккупированного левого берега. В результате атаки пострадали три человека.

Россияне в очередной раз обстреляли Херсонскую область

У 44-летнего мужчины взрывная травма, частичная ампутация левой голени. Состояние 75-летнего раненого дообследуется. Предварительно у него минно-взрывная травма. Оба мужчины госпитализированы.

Еще один пострадавший - мужчина 55-ти лет в результате обстрела получил ожог спины. Ему оказали медицинскую помощь. От госпитализации мужчина отказался.

Атака может повториться! Будь осторожен! Находитесь в безопасных местах! – призвал Мрочко. Поделиться

Обстрелы Херсона и области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами окупантов. Россияне атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.

Как рассказывал председатель ОВА Александр Прокудин, в течение суток, 4 ноября, россияне совершили 100 обстрелов по территории региона. В общей сложности было выпущено 474 снаряда из минометов, Артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации. По Херсону враг выпусти 12 снарядов.

Из-за российской атаки два человека погибли, еще шесть - получили ранения.