Армія РФ обстріляла Херсонщину. Є поранені

Росіяни вкотре обстріляли Херсонську область

У 44-річного чоловіка вибухова травма, часткова ампутація лівої гомілки. Стан 75-річного пораненого дообстежується. Попередньо, у нього мінно-вибухова травма. Обоє чоловіків ушпиталені.

Ще один постраждалий - чоловік 55-ти років внаслідок обстрілу отримав опік спини. Йому надали медичну допомогу. Від госпіталізації чоловік відмовився.

Атака може повторитись! Будь обережні! Перебувайте у безпечних місцях!, - закликав Мрочко. Поширити

Обстріли Херсона та області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як розповідав голова ОВА Олександр Прокудін, протягом доби, 4 листопада, росіяни здійснили 100 обстрілів по території регіону. Загалом було випущено 474 снаряди з мінометів, Артилерії, "Градів", танків, БпЛА й авіації. По Херсону ворог випусти 12 снарядів.

Через російську атаку дві людини загинули, ще шість - дістали поранення.