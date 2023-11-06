Армія РФ обстріляла Херсонщину. Є поранені

Російські війська вдень 6 листопада обстріляли Зеленівський старостинський округ Херсонської міської територіальної громади з тимчасово окупованого лівого берега. Внаслідок атаки постраждали троє людей.
Росіяни вкотре обстріляли Херсонську область
У 44-річного чоловіка вибухова травма, часткова ампутація лівої гомілки. Стан 75-річного пораненого дообстежується. Попередньо, у нього мінно-вибухова травма. Обоє чоловіків ушпиталені.
Ще один постраждалий - чоловік 55-ти років внаслідок обстрілу отримав опік спини. Йому надали медичну допомогу. Від госпіталізації чоловік відмовився.
Обстріли Херсона та області
Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.
Як розповідав голова ОВА Олександр Прокудін, протягом доби, 4 листопада, росіяни здійснили 100 обстрілів по території регіону. Загалом було випущено 474 снаряди з мінометів, Артилерії, "Градів", танків, БпЛА й авіації. По Херсону ворог випусти 12 снарядів.
Через російську атаку дві людини загинули, ще шість - дістали поранення.
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