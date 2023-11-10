Армія РФ обстріляла Херсонщину, є загиблий і поранені

Через російські обстріли 10 листопада на Херсонщині загинув 61-річний чоловік. Поранено шестеро мирних мешканців.

Російська армія обстріляла Тягинку і Новорайськ на Херсонщині

Російські війська 10 листопада обстріляли село та селище у Бериславському районі Херсонської області.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

У селі Тягинка поранення через обстріл отримала 68-річна жінка. Її госпіталізували. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Внаслідок обстрілу селища Новорайськ Херсонської області поранення отримали п'ятеро людей. Один мирний мешканець загинув.

Травми, несумісні з життям, отримав 61-річний чоловік. Поширити

Також чотирьох людей госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Це 56-річний чоловік та троє жінок 66, 36 та 66 років. Поширити

Ще одній мешканці селища, яка зазнала травм, медичну допомогу надали на місці події. Поширити

Прокуратура Херсонської області відкрила кримінальне провадження за порушення правил і звичаїв війни.

Росіяни обстріляли Херсон

Російські загарбники вдень 3 листопада обстріляли Херсон. Внаслідок атаки окупантів є поранені цивільні.

Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко та Херсонська обласна прокуратура.

Після 14:00 у п'ятницю, 3 листопада, армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра обстріляла Херсон. Росіяни вдарили по центральній частині міста. Поширити

Внаслідок атаки троє людей отримали поранення. Їх госпіталізували, – написав Мрочко. Поширити

Херсонська обласна прокуратура уточнила, що окупанти застосували артилерію проти мирного населення.