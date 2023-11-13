В Херсоне военные РФ обстреляли автомобиль с младенцем. Есть погибший

В пригороде Херсона российские оккупанты обстреляли авто с гражданскими, где находился младенец. Водитель погиб, у двухмесячного младенца минно-взрывное ранение головы.
В Херсонской области россияне попали в гражданское авто
В полдень 13 ноября российские оккупанты обстреляли из артиллерии автомобиль в пригороде Херсона.
Водитель погиб, у двухмесячного младенца минно-взрывное ранение головы, а у его матери - травматическая ампутация ног, она в тяжелом состоянии.
По данным Клименко, в результате попадания автомобиль загорелся.
Прокуроры совместно с другими стражами порядка документируют последствия обстрелов. Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).
Армия РФ обстреляла Херсон в годовщину освобождения города
11 ноября около 15:00 солдаты РФ начали обстреливать Херсон.
В общей сложности было зафиксировано четыре взрыва. Кроме того, отмечается, что обстрел вызвал пожар в доме.
Впоследствии появилась информация о том, что в результате попадания вражеского снаряда в многоквартирный дом в центральной части Херсона пострадали два человека.
По словам представителей местных властей, ранение головы, шеи и ног средней степени тяжести получила 29-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу.
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