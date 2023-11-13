В Херсоне военные РФ обстреляли автомобиль с младенцем. Есть погибший

В пригороде Херсона российские оккупанты обстреляли авто с гражданскими, где находился младенец. Водитель погиб, у двухмесячного младенца минно-взрывное ранение головы.

В Херсонской области россияне попали в гражданское авто

В полдень 13 ноября российские оккупанты обстреляли из артиллерии автомобиль в пригороде Херсона.

Водитель погиб, у двухмесячного младенца минно-взрывное ранение головы, а у его матери - травматическая ампутация ног, она в тяжелом состоянии.

В полдень россияне в пригороде Херсона обстреляли из артиллерии авто, в котором девочка и ее родные возвращались из медосмотра, – рассказал глава МВД Игорь Клименко. Поделиться

По данным Клименко, в результате попадания автомобиль загорелся.

36-летняя мать в тяжелом состоянии находится в больнице. Человек, который был за рулем, погиб. Вероятно, это 64-летний дедушка ребенка. Личность установит экспертиза, поскольку тело выгорело практически дотла, - отметил глава МВД. Поделиться

Прокуроры совместно с другими стражами порядка документируют последствия обстрелов. Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

Армия РФ обстреляла Херсон в годовщину освобождения города

11 ноября около 15:00 солдаты РФ начали обстреливать Херсон.

В общей сложности было зафиксировано четыре взрыва. Кроме того, отмечается, что обстрел вызвал пожар в доме.

Впоследствии появилась информация о том, что в результате попадания вражеского снаряда в многоквартирный дом в центральной части Херсона пострадали два человека.

По словам представителей местных властей, ранение головы, шеи и ног средней степени тяжести получила 29-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу.