В Херсоне военные РФ обстреляли автомобиль с младенцем. Есть погибший
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Украина
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В Херсоне военные РФ обстреляли автомобиль с младенцем. Есть погибший

Игорь Клименко
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В пригороде Херсона российские оккупанты обстреляли авто с гражданскими, где находился младенец. Водитель погиб, у двухмесячного младенца минно-взрывное ранение головы.

В Херсонской области россияне попали в гражданское авто

В полдень 13 ноября российские оккупанты обстреляли из артиллерии автомобиль в пригороде Херсона.

Водитель погиб, у двухмесячного младенца минно-взрывное ранение головы, а у его матери - травматическая ампутация ног, она в тяжелом состоянии.

В полдень россияне в пригороде Херсона обстреляли из артиллерии авто, в котором девочка и ее родные возвращались из медосмотра, – рассказал глава МВД Игорь Клименко.

По данным Клименко, в результате попадания автомобиль загорелся.

36-летняя мать в тяжелом состоянии находится в больнице. Человек, который был за рулем, погиб. Вероятно, это 64-летний дедушка ребенка. Личность установит экспертиза, поскольку тело выгорело практически дотла, - отметил глава МВД.

Прокуроры совместно с другими стражами порядка документируют последствия обстрелов. Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

Армия РФ обстреляла Херсон в годовщину освобождения города

11 ноября около 15:00 солдаты РФ начали обстреливать Херсон.

В общей сложности было зафиксировано четыре взрыва. Кроме того, отмечается, что обстрел вызвал пожар в доме.

Впоследствии появилась информация о том, что в результате попадания вражеского снаряда в многоквартирный дом в центральной части Херсона пострадали два человека.

По словам представителей местных властей, ранение головы, шеи и ног средней степени тяжести получила 29-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу.

У 53-летней херсонки – контузия и травма ноги. Пострадавшей была оказана медицинская помощь, дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно, - говорится в сообщении.

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