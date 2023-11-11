Армия РФ обстреляла Херсон в годовщину освобождения города
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Херсон в годовщину освобождения города

Херсонская ОВА
обстрел Херсон
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11 ноября, около 15:00, солдаты РФ начали обстреливать Херсон. Оккупанты попали в дом депутата областного совета Игоря Иосифенко, а также ранили двух гражданских.

Обновлено в 18:26: также погиб местный житель

Что известно об обстреле Херсона 11 ноября

Как сообщает пресс-служба Херсонской ОВА, дом депутата Игоря Осипенко в частном секторе попал под вражеский обстрел около 15.00.

В общей сложности было зафиксировано четыре взрыва.

Кроме того, сообщается, что обстрел вызвал пожар в доме.

Впоследствии появилась информация о том, что в результате попадания вражеского снаряда в многоквартирный дом в центральной части Херсона пострадали два человека.

По словам представителей местных властей, ранение головы, шеи и ног средней степени тяжести получила 29-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу.

У 53-летней херсонки – контузия и травма ноги. Пострадавшей была оказана медицинская помощь, дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно, - сказано в сообщении.

Что важно понимать, российские захватчики устроили новую атаку на Херсон в годовщину его деоккупации.

Зеленский обратился к украинцам в годовщину освобождения Херсона

Украинский лидер обращает внимание на то, что 11 ноября 2023 года – первая годовщина освобождения Херсона от российской оккупации.

Город-герой. Город-символ. Город-надежда. Город наших людей, которые не подчинились враждебной силе и вдохновляли своим сопротивлением всех нас и весь мир. Весь Юг Украины в прошлом году убедился, что Россия никогда не приходит «навсегда», сколько бы раз она это повторяла. Потому что Украина всегда возвращается – всегда! Когда мы знаем нашу цель. Когда это общая цель. Когда мы в единстве. И когда объединяем других вокруг украинской цели, - подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, глава государства поблагодарил всех, кто причастен к освобождению Херсона.

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