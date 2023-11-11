Армия РФ обстреляла Херсон в годовщину освобождения города

11 ноября, около 15:00, солдаты РФ начали обстреливать Херсон. Оккупанты попали в дом депутата областного совета Игоря Иосифенко, а также ранили двух гражданских.
Обновлено в 18:26: также погиб местный житель
Что известно об обстреле Херсона 11 ноября
Как сообщает пресс-служба Херсонской ОВА, дом депутата Игоря Осипенко в частном секторе попал под вражеский обстрел около 15.00.
В общей сложности было зафиксировано четыре взрыва.
Кроме того, сообщается, что обстрел вызвал пожар в доме.
Впоследствии появилась информация о том, что в результате попадания вражеского снаряда в многоквартирный дом в центральной части Херсона пострадали два человека.
По словам представителей местных властей, ранение головы, шеи и ног средней степени тяжести получила 29-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу.
Что важно понимать, российские захватчики устроили новую атаку на Херсон в годовщину его деоккупации.
Зеленский обратился к украинцам в годовщину освобождения Херсона
Украинский лидер обращает внимание на то, что 11 ноября 2023 года – первая годовщина освобождения Херсона от российской оккупации.
Кроме того, глава государства поблагодарил всех, кто причастен к освобождению Херсона.
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