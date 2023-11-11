Годовщина освобождения Херсона. Зеленский поздравил украинцев и показал фото
Категория
Украина
Дата публикации

Годовщина освобождения Херсона. Зеленский поздравил украинцев и показал фото

Владимир Зеленский
Херсон
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Президент Владимир Зеленский поздравил херсонцев и поблагодарил ВСУ за освобождение города от оккупантов РФ.

Годовщина освобождения Херсона

Силы обороны ровно год назад освободили Херсон после восьмимесячной оккупации, а южное контрнаступление-2022 стало одной из самых ярких страниц в отбитии российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, как это было, а также приветствовал херсонцев.

Год назад украинский флаг вернулся в Херсон. Мы все хорошо помним этот день, эти чувства. Как люди встречали наших военных, как радовались взрослые и дети. Большое спасибо каждому из воинов, благодаря которым это стало возможным. Помним обо всех, кто отдал свою жизнь ради будущего нашего государства. Херсон и херсонцы, спасибо за вашу стойкость и веру в Украину! Слава нашим героям! Слава нашему крепкому народу! – написал президент.

Освобождение Херсонской области

Оккупанты, наверное, понимали, что Херсон им не удержать, поэтому с начала ноября начали готовиться к отступлению. 3 ноября со здания Херсонской ОВА был снят российский триколор.

9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу об отводе армии на левый берег Днепра. Шойгу согласился. Однако россияне не хотели просто так убегать из города: они разграбили местные музеи, похитили животных из зоопарка, в частности енота, забрали коммунальное имущество. Все награбленное вывезли в Крым.

9 ноября украинские военные освободили шесть населенных пунктов в направлении Петропавловка-Новорайск (восточнее Херсона рядом с Бериславом) и шесть населенных пунктов в направлении Первомайске-Херсон – к северу от Херсона.

10 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ответ на заявления россиян сказал, что за каждым так называемым жестом доброй воли противника стоят колоссальные усилия украинских войск.

11 ноября украинские войска к вечеру вошли в Херсон – 12 ноября город окончательно вернулся под контроль Украины.

Напомним, после бегства захватчики продолжают ежедневно обстреливать Херсонскую область.

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