Річниця звільнення Херсона. Зеленський привітав українців та показав фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Річниця звільнення Херсона. Зеленський привітав українців та показав фото

Володимир Зеленський
Херсон

Президент Володимир Зеленський привітав херсонців і подякував ЗСУ за звільнення міста від окупантів РФ.

Річниця звільнення Херсона

Сили оборони рівно рік тому звільнили Херсон після восьмимісячної окупації, а південний контрнаступ-2022 став однією з найяскравіших сторінок у відбитті російської агресії.

Президент України Володимир Зеленський нагадав, як це було, а також привітав херсонців.

Рік тому український прапор повернувся до Херсона. Ми всі добре пам'ятаємо цей день, ці емоції. Як люди зустрічали наших військових, як раділи дорослі й діти. Велика подяка кожному з воїнів, завдяки яким це стало можливим. Пам'ятаємо про всіх, хто віддав своє життя заради майбутнього нашої держави. Херсоне й херсонці, дякую за вашу стійкість і віру в Україну! Слава нашим героям! Слава нашому міцному народу! - написав президент.

Звільнення Херсонської області

Окупанти, напевно, розуміли, що Херсон їм не втримати, тому з початку листопада почали готуватися до відступу. 3 листопада з будівлі Херсонської ОВА зняли російський триколор.

9 листопада командувач російських окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін доповів міністру оборони РФ Сергію Шойгу про відведення армії на лівий берег Дніпра. Шойгу погодився. Проте росіяни не хотіли просто так тікати з міста: вони розграбували місцеві музеї, викрали тварин із зоопарку, зокрема єнота, забрали комунальне майно. Все награбоване вивезли до Криму.

9 листопада українські військові звільнили шість населених пунктів на напрямку Петропавлівка-Новорайськ (східніше Херсона поруч із Бериславом) та шість населених пунктів на напрямку Первомайське-Херсон – на північ від Херсона.

10 листопада головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у відповідь на заяви росіян сказав, що “за кожним так званим жестом доброї волі противника стоять колосальні зусилля українських військ.

11 листопада українські війська надвечір увійшли до Херсона – 12 листопада місто остаточно повернулося під контроль України.

Нагадаємо, після втечі загарбники продовжують щоденно обстрілювати Херсонську область.

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