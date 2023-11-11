Армія РФ обстріляла Херсон у річницю звільнення міста

11 листопада, близько 15:00, солдати РФ почали обстрілювати Херсон. Окупанти влучили у будинок депутата обласної ради Ігоря Йосипенка, а також поранили двох цивільних.
Що відомо про обстріл Херсона 11 листопада
Як повідомляє пресслужба Херсонської ОВА, будинок депутата Ігоря Осипенка у приватному секторі потрапив під ворожий обстріл близько 15.00.
Загалом було зафіксовано чотири вибухи.
Окрім того, зазначається, що обстріл спричинив пожежу в будинку.
Згодом з’явилася інформація про те, що в результаті влучання ворожого снаряду в багатоквартирний будинок у центральній частині Херсона постраждали двоє людей.
За словами представників місцевої влади, поранення голови, шиї та ніг середнього ступеня тяжкості отримала 29-річна жінка. Її шпиталізували до лікарні.
Що важливо розуміти, російські загарбники влаштували нову атаку на Херсон у річницю його деокупації.
Зеленський звернувся до українців у річницю звільнення Херсона
Український лідер звертає увагу на те, що 11 листопада 2023 року - перша річниця звільнення Херсона від російської окупації.
Окрім того, глава держави подякував усім, хто причетний до звільнення Херсона.
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