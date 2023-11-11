Армія РФ обстріляла Херсон у річницю звільнення міста
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Херсон у річницю звільнення міста

Херсонська ОВА
обстріл Херсона

11 листопада, близько 15:00, солдати РФ почали обстрілювати Херсон. Окупанти влучили у будинок депутата обласної ради Ігоря Йосипенка, а також поранили двох цивільних.

Що відомо про обстріл Херсона 11 листопада

Як повідомляє пресслужба Херсонської ОВА, будинок депутата Ігоря Осипенка у приватному секторі потрапив під ворожий обстріл близько 15.00.

Загалом було зафіксовано чотири вибухи.

Окрім того, зазначається, що обстріл спричинив пожежу в будинку.

Згодом з’явилася інформація про те, що в результаті влучання ворожого снаряду в багатоквартирний будинок у центральній частині Херсона постраждали двоє людей.

За словами представників місцевої влади, поранення голови, шиї та ніг середнього ступеня тяжкості отримала 29-річна жінка. Її шпиталізували до лікарні.

У 53-річної херсонки – контузія та травма ноги. Потерпілій надали медичну допомогу, подальше лікування вона проходитиме амбулаторно, - йдеться в повідомленні.

Що важливо розуміти, російські загарбники влаштували нову атаку на Херсон у річницю його деокупації.

Зеленський звернувся до українців у річницю звільнення Херсона

Український лідер звертає увагу на те, що 11 листопада 2023 року - перша річниця звільнення Херсона від російської окупації.

Місто-герой. Місто-символ. Місто-надія. Місто наших людей, які не підкорилися ворожій силі й надихали своїм спротивом усіх нас і весь світ. Увесь Південь України торік переконався, що Росія ніколи не приходить «назавжди», хоч би скільки разів вона це повторювала. Бо Україна завжди повертається – завжди! Коли знаємо нашу мету. Коли це спільна мета. Коли ми в єдності. І коли єднаємо інших навколо української мети, - наголосив Володимир Зеленський.

Окрім того, глава держави подякував усім, хто причетний до звільнення Херсона.

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