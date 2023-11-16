Армія РФ обстріляла Херсон. Загинув літній чоловік, є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Херсон. Загинув літній чоловік, є поранені

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Херсон

Російські військові зранку 16 листопада накрили вогнем один з прибрежних районів Херсона. Загинув пенсіонер, є поранені.

Російські терористи обстріляли Херсон

Російські війська продовжують бити по Херсону. Вранці 16 листопада під обстріл потрапив Корабельний район та громадський транспорт.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зранку російська армія бʼє по Корабельному району Херсона. Внаслідок чергового обстрілу постраждали двоє херсонців - чоловік загинув, жінка отримала поранення.

Травми, несумісні з життям, отримав 68-річний чоловік. На момент ворожого удару він знаходився у будівлі, – розповів Прокудін.

Крім того, за його даними, до лікарні каретою "швидкої" доставили 54-річну жінку.

У неї – вибухова травма та уламкове поранення чола і стегна. Потерпілій надають допомогу, - додав очільник обласної адміністрації.

Також під вогонь російської артилерії потрапив громадський транспорт у Херсоні.

Про це розказав керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

У автобусі вибиті вікна. Про поранених не повідомляється. Інформація уточнюється, – розповів Мрочко.

Обстріли Херсона: що відомо

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські військові вдень 13 листопада обстріляли лікарню у Херсоні, наразі відомо про знищену "швидку".

Російська армія вкрила вогнем одну з лікарень у Херсоні, - зазначили в ОВА.

За словами Прокудіна, внаслідок обстрілу знищено "швидку" та інші автомобілі.

11 листопада, близько 15:00, армія РФ почала обстрілювати Херсон.

Загалом було зафіксовано чотири вибухи. Окрім того, зазначається, що обстріл спричинив пожежу в будинку.

Згодом з’явилася інформація про те, що в результаті влучання ворожого снаряду в багатоквартирний будинок у центральній частині Херсона постраждали двоє людей.

За словами представників місцевої влади, поранення голови, шиї та ніг середнього ступеня тяжкості отримала 29-річна жінка. Її шпиталізували до лікарні.

У 53-річної херсонки – контузія та травма ноги. Потерпілій надали медичну допомогу, подальше лікування вона проходитиме амбулаторно, – йдеться у повідомленні.

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