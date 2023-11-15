Армія посилює атаки в районах Бахмута та Куп'янська

Злочинна армія РФ перекидає резерви в райони Бахмута та Лимана на Донеччині, а також Куп'янська на Харківшині для посилення атакувальних дій.

Що відомо про ситуацію в районі Бахмута

За інформацією сержанта роти ударних БпЛА "Ахіллес" 92-ї ОШБ ім. Івана Сірка Олеся Маляревича, злочинна армія РФ значно посилила атакувальні дії в районі Бахмута.

Ситуація на південь від Бахмута виглядає таким чином: ми атакуємо – нас атакують. За останній тиждень Сили оборони деокупували декілька позицій, а росіяни наступного дня намагаються ці позиції повертати. Ворог не шкодує ані сил, ані засобів, ані людей, щоб це робити. Коли противник розкривається, то ми його знищуємо, - пояснює військовий. Поширити

Він зауважив, що окупанти потужно тримаються за Бахмут. Ворог підтягує туди свої резерви, втрачає багато техніки та особового складу.

Наше завдання полягає в тому, щоб потроху звільняти території. Одна-дві позиції ворога, 10-50 метрів звільненої української землі – це вже великий результат. Треба закріплюватися й прикривати піхоту, щоб рухатися далі, - зазначає Маляревич. Поширити

Що відомо про ситуацію в районі Куп’янська

За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка у коментарі журналістам 24 каналу, злочинна армія РФ перекинула частину підрозділів з району Куп’янська для проведення штурмів в районі Авдіївки, однак наразі вже повертає їх назад

Аналітик підкреслив, що ключовою метою російських військових злочинців є захоплення саме Авдіївки, а Куп’янськ лише слугує відволікаючим маневром.

Коваленко зазначив, що ситуація із ресурсами особового складу та військової техніки злочинної армії РФ в районах Куп’янська та Лимана не тільки не покращилась, а навпаки - погіршилась.

Саме з під Куп’янська окупанти перекинули в район Авдіївки велику кількість особового складу та військової техніки.

Коваленко також визнав, що в районі Лимана та Куп’нська російські військові злочинці чинять доволі потужний тиск.

Проте цей тиск не потужніший за те, що відбувалося в липні чи серпні. При чому, тоді у ворога був значно кращий ресурс.

На сьогодні на Лимансько-Куп'янському напрямку окупантам заважає не тільки гірший ресурс, а й гірші погодні умови. На думку експерта, росіяни розпочали свої наступальні дії в не найкращий період.