Армія посилює атаки в районах Бахмута та Куп'янська

Злочинна армія РФ перекидає резерви в райони Бахмута та Лимана на Донеччині, а також Куп'янська на Харківшині для посилення атакувальних дій.
Що відомо про ситуацію в районі Бахмута
За інформацією сержанта роти ударних БпЛА "Ахіллес" 92-ї ОШБ ім. Івана Сірка Олеся Маляревича, злочинна армія РФ значно посилила атакувальні дії в районі Бахмута.
Він зауважив, що окупанти потужно тримаються за Бахмут. Ворог підтягує туди свої резерви, втрачає багато техніки та особового складу.
Що відомо про ситуацію в районі Куп’янська
За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка у коментарі журналістам 24 каналу, злочинна армія РФ перекинула частину підрозділів з району Куп’янська для проведення штурмів в районі Авдіївки, однак наразі вже повертає їх назад
Аналітик підкреслив, що ключовою метою російських військових злочинців є захоплення саме Авдіївки, а Куп’янськ лише слугує відволікаючим маневром.
Коваленко зазначив, що ситуація із ресурсами особового складу та військової техніки злочинної армії РФ в районах Куп’янська та Лимана не тільки не покращилась, а навпаки - погіршилась.
Саме з під Куп’янська окупанти перекинули в район Авдіївки велику кількість особового складу та військової техніки.
Коваленко також визнав, що в районі Лимана та Куп’нська російські військові злочинці чинять доволі потужний тиск.
Проте цей тиск не потужніший за те, що відбувалося в липні чи серпні. При чому, тоді у ворога був значно кращий ресурс.
На сьогодні на Лимансько-Куп'янському напрямку окупантам заважає не тільки гірший ресурс, а й гірші погодні умови. На думку експерта, росіяни розпочали свої наступальні дії в не найкращий період.
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