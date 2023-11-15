Армия усиливает атаки в районах Бахмута и Купянска

Преступная армия РФ опрокидывает резервы в районы Бахмута и Лимана в Донецкой области, а также Купянска на Харьковщине для усиления атакующих действий.

Что известно о ситуации в районе Бахмута

По информации сержанта роты ударных БПЛА "Ахиллес" 92-й ОШБ им. Ивана Сирко Олеся Маляревича, преступная армия РФ значительно усилила атакующие действия в районе Бахмута.

Ситуация к югу от Бахмута выглядит следующим образом: мы атакуем – нас атакуют. За последнюю неделю Силы обороны деоккупировали несколько позиций, а россияне на следующий день пытаются возвращать эти позиции. Враг не жалеет ни сил, ни средств, ни людей, чтобы это делать. Когда противник раскрывается, то мы его уничтожаем, – объясняет военный. Поделиться

Он отметил, что оккупанты мощно держатся за Бахмут. Враг подтягивает туда свои резервы, теряет много техники и личного состава.

Наша задача состоит в том, чтобы понемногу освобождать территории. Одна-две позиции врага, 10-50 метров освобожденной украинской земли, – это уже большой результат. Надо закрепляться и прикрывать пехоту, чтобы двигаться дальше, – отмечает Маляревич. Поделиться

Что известно о ситуации в районе Купянска

По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко в комментарии журналистам 24 канала, преступная армия РФ перебросила часть подразделений из района Купянска для проведения штурмов в районе Авдеевки, однако уже возвращает их обратно

Аналитик подчеркнул, что ключевой целью российских военных преступников является захват именно Авдеевки, а Купянск лишь служит отвлекающим маневром.

Коваленко отметил, что ситуация с ресурсами личного состава и военной техники преступной армии РФ в районах Купянска и Лимана не только не улучшилась, а наоборот – ухудшилась.

Именно из-под Купянска оккупанты перебросили в район Авдеевки большое количество личного состава и военной техники.

Коваленко также признал, что в районе Лимана и Купьянска российские военные преступники оказывают достаточно мощное давление.

Однако это давление не мощнее того, что происходило в июле или августе. Причем тогда у врага был значительно лучший ресурс.

Сегодня на Лиманско-Купянском направлении оккупантам мешает не только худший ресурс, но и худшие погодные условия. По мнению эксперта, россияне начали свои наступательные действия в не самый лучший период.