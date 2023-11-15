Армия усиливает атаки в районах Бахмута и Купянска

Преступная армия РФ опрокидывает резервы в районы Бахмута и Лимана в Донецкой области, а также Купянска на Харьковщине для усиления атакующих действий.
Что известно о ситуации в районе Бахмута
По информации сержанта роты ударных БПЛА "Ахиллес" 92-й ОШБ им. Ивана Сирко Олеся Маляревича, преступная армия РФ значительно усилила атакующие действия в районе Бахмута.
Он отметил, что оккупанты мощно держатся за Бахмут. Враг подтягивает туда свои резервы, теряет много техники и личного состава.
Что известно о ситуации в районе Купянска
По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко в комментарии журналистам 24 канала, преступная армия РФ перебросила часть подразделений из района Купянска для проведения штурмов в районе Авдеевки, однако уже возвращает их обратно
Аналитик подчеркнул, что ключевой целью российских военных преступников является захват именно Авдеевки, а Купянск лишь служит отвлекающим маневром.
Коваленко отметил, что ситуация с ресурсами личного состава и военной техники преступной армии РФ в районах Купянска и Лимана не только не улучшилась, а наоборот – ухудшилась.
Именно из-под Купянска оккупанты перебросили в район Авдеевки большое количество личного состава и военной техники.
Коваленко также признал, что в районе Лимана и Купьянска российские военные преступники оказывают достаточно мощное давление.
Однако это давление не мощнее того, что происходило в июле или августе. Причем тогда у врага был значительно лучший ресурс.
Сегодня на Лиманско-Купянском направлении оккупантам мешает не только худший ресурс, но и худшие погодные условия. По мнению эксперта, россияне начали свои наступательные действия в не самый лучший период.
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