Армия РФ ежедневно теряет сотни военных в результате провальных штурмов в районе Авдеевки

Преступная армия РФ каждый день теряет более сотни военных в результате безуспешных попыток наступления в районе Авдеевки Донецкой области.
Что известно о безумных потерях армии РФ в районе Авдеевки
По информации российского издания "Медиазона", в течение нескольких последних дней потери российских военных преступников в районе Авдеевки составляют более сотни военных в сутки.
Авторы материала подчеркивают, что за последние два месяца была подтверждена гибель большого количества офицерского состава в звании от подполковников и выше.
В частности, это связано с точными ударами украинских военных по вражеским командным составам.
Что известно о новой тактике армии РФ в районе Авдеевки
По информации военного корреспондента издания Bild Юлиана Репке, преступная армия РФ перешла к тактике пешего оцепления Авдеевки после потери около 270 единиц военной техники на этом направлении в течение последних недель.
Репке отмечает, что российские оккупанты перешли к тактике, которую использовали во время боев за Бахмут.
В частности, количество военной техники во время штурмов значительно уменьшилось и теперь в наступлении принимают участие преимущественно пехотные подразделения.
Журналист отмечает, что потери армии РФ в районе Авдеевки составляют около 3 тыс. человек и это пока нельзя назвать стратегическим поражением.
Он отметил, что это целенаправленная тактика командования оккупационной российской армии, где отсутствие качества компенсируется за счет большого количества живой силы.
Репке отмечает, что в Бахмуте потери ВС РФ и ВСУ соотносились как 10:1, но в итоге Россия все равно смогла захватить город.
Немецкий аналитик считает, что с Авдеевкой Москва сознательно пытается реализовать тот же сценарий.
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