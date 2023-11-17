Армия РФ ежедневно теряет сотни военных в результате провальных штурмов в районе Авдеевки

Преступная армия РФ каждый день теряет более сотни военных в результате безуспешных попыток наступления в районе Авдеевки Донецкой области.

Что известно о безумных потерях армии РФ в районе Авдеевки

По информации российского издания "Медиазона", в течение нескольких последних дней потери российских военных преступников в районе Авдеевки составляют более сотни военных в сутки.

Это серьезное увеличение, поскольку все лето и начало осени нам поступало около восьмидесяти некрологов в день. Оно связано с боями под городом Авдеевка, говорится в материале издания. Поделиться

Авторы материала подчеркивают, что за последние два месяца была подтверждена гибель большого количества офицерского состава в звании от подполковников и выше.

В частности, это связано с точными ударами украинских военных по вражеским командным составам.

Что известно о новой тактике армии РФ в районе Авдеевки

По информации военного корреспондента издания Bild Юлиана Репке, преступная армия РФ перешла к тактике пешего оцепления Авдеевки после потери около 270 единиц военной техники на этом направлении в течение последних недель.

Репке отмечает, что российские оккупанты перешли к тактике, которую использовали во время боев за Бахмут.

В частности, количество военной техники во время штурмов значительно уменьшилось и теперь в наступлении принимают участие преимущественно пехотные подразделения.

Журналист отмечает, что потери армии РФ в районе Авдеевки составляют около 3 тыс. человек и это пока нельзя назвать стратегическим поражением.

Он отметил, что это целенаправленная тактика командования оккупационной российской армии, где отсутствие качества компенсируется за счет большого количества живой силы.

Репке отмечает, что в Бахмуте потери ВС РФ и ВСУ соотносились как 10:1, но в итоге Россия все равно смогла захватить город.

Немецкий аналитик считает, что с Авдеевкой Москва сознательно пытается реализовать тот же сценарий.