Армия РФ проводила безуспешные штурмовые действия возле Авдеевки — сводка Генштаба.

Российские оккупанты пытались вести штурмы на шести направлениях, однако украинские военные их отбили.

Что известно о ситуации на фронте

В течение суток произошло 62 боевых столкновений. Всего враг нанес 9 ракетных и 31 авиационный удар, совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Также РФ нанесла очередной авиационный удар по Украине, применив 18 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 16 ударных БПЛА.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Клюсы, Архиповка Черниговской области; Заречье, Чуйковка, Бачевск Сумской области; Ветеринарное, Огурцово, Волчанск, Нестерное, Дворичанское Харьковской области.

В Купянском направлении враг безуспешно вел штурмовые действия возле Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где украинские воины отбили четыре атаки. Нанес авиационный удар в районе Петропавловки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении военные ВСУ отразили 18 атак противника в районах Ивановского, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационный удар вблизи Дилиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия восточнее Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 15 атак. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Сухая Балка, Керамик, Тоненькое, Авдеевка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские защитники отбили 15 атак. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Александрополь, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия вблизи Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Водяное, Богоявленко, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

В Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Роботино и западнее Вербового Запорожской области, где нашими защитниками отбито пять атак. Враг нанес авиационных ударов неподалеку от Новодаровки и Малой Токмачки Запорожской области.

Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Темировка, Полтавка, Гуляйполе, Новоданиловка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись Херсон, Ивановка и Белозерка Херсонской.

Наступление ВСУ

Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. ВСУ наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть артиллерийских средств, два пункта управления и два состава боеприпасов противника.