ЗСУ наступають на двох напрямках та відбивають атаки армії РФ в районі Мар'їнки — зведення Генштабу

Українські військові продовжують контрнаступ у бік Мелітополя у Запорізькій області та на південному фланзі в районі Бахмута на Донеччині, а також відбивають атаки злочинної армії РФ поблизу Мар'їнки.

Що відомо про успіхи ЗСУ та атаки армії РФ по Україні

Зазначається, що протягом доби українські військові 54 рази вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.

Продовжується контрнаступ у бік окупованого злочинною армією Мелітополя у Запорізькій області та на південному фланзі в районі Бахмута на Донеччині.

Ворог зазнає численних втрат у живій силі та техніці і виснажується уздовж усієї лінії фронту.

Українські військові продовжують утримувати позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області та завдавати влучних ударів по ворожих позиціях.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу противника.

Між тим протягом доби злочинна армія РФ завдала 3 авіаудари та здійснила 12 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військових та цивільній інфраструктурі.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту