У Генштабі повідомили про нові успіхи ЗСУ на Херсонщині

За словами речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова, наші захисники не лише утримують позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області, а й успішно знищують російських загарбників.

ЗСУ дотримуються чіткого плану дій на лівому березі Дніпра

Ковальов звертає увагу на те, що він не має права розкривати деталі операції, яку проводять наші підрозділи на лівому березі Херсонської області.

Однак, що важливо розуміти, у наших воїнів є чіткий план дій, якого вони дотримуються.

Підрозділи Сил оборони України проводять зараз диверсійні, рейдові та розвідувальні дії. Наші воїни виявляють шляхи логістичного постачання боєприпасів та продовольства, склади та скупчення особового складу, – пояснив речник Генштабу. Поширити

Він також офіційно підтвердив, що одне з ключових завдань ЗСУ полягає у відтісненні ворога якомога далі від правого берега Дніпра, щоб захистити цивільне населення від ворожого вогню.

Як зазначає Андрій Ковальов, наших захисників не зупиняє навіть добре укріплена російська оборона.

Що відомо про втрати армії РФ на Херсонському напрямку

Спікер Генштабу також повідомив, що у російських загарбників почалися серйозних проблем внаслідок масштабних втрат на цій ділянці фронті.

У зв’язку з цим вони почали активно стягувати додаткові сили на лівий берег Дніпра.

Значні втрати окупаційних військ зумовлені тим, що вони намагаються вибити українських воїнів зі своїх займаних позицій з цих самих плацдармів. Зокрема, майже щодня ворог здійснює від 4 до 10 таких спроб, – пояснив Ковальов. Поширити

Окрім того, наголошується, що армія РФ на лівобережній Херсонщині використовує всі можливі види та типи зброї.