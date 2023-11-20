В Генштабе сообщили о новых успехах ВСУ в Херсонской области
Категория
Украина
Дата публикации

В Генштабе сообщили о новых успехах ВСУ в Херсонской области

Генштаб ВСУ
ВСУ
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По словам спикера Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева, наши защитники не только удерживают позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, но и успешно уничтожают российских захватчиков.
 

ВСУ придерживаются четкого плана действий на левом берегу Днепра

Ковалев обращает внимание на то, что он не имеет права раскрывать детали операции, которую проводят наши подразделения на левом берегу Херсонской области.

Однако, что важно понимать, у наших воинов есть четкий план действий, которого они придерживаются.

Подразделения Сил обороны Украины проводят сейчас диверсионные, рейдовые и разведывательные действия. Наши воины обнаруживают пути логистического снабжения боеприпасов и продовольствия, складов и скоплений личного состава, – пояснил спикер Генштаба.

Он также официально подтвердил, что одна из ключевых задач ВСУ состоит в оттеснении врага как можно дальше от правого берега Днепра, чтобы защитить гражданское население от вражеского огня.

Как отмечает Андрей Ковалев, наших защитников не останавливает даже хорошо укрепленная российская оборона.

Что известно о потерях армии РФ на Херсонском направлении

Спикер Генштаба также сообщил, что у российских захватчиков начались серьезные проблемы из-за масштабных потерь на этом участке фронте.

В связи с этим они начали активно стягивать дополнительные силы на левый берег Днепра.

Значительные потери оккупационных войск обусловлены тем, что они пытаются выбить украинских воинов со своих занимаемых позиций с этих же плацдармов. В частности, почти каждый день враг предпринимает от 4 до 10 таких попыток, – объяснил Ковалев.

Кроме того, сообщается, что армия РФ на левобережной Херсонской области использует все возможные виды и типы оружия.

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