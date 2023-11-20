Минус миллионы долларов. Дроны ВСУ уничтожили несколько сотен единиц техники РФ

"Армия дронов" за неделю прошла более 200 единиц военной техники российских оккупантов.

Какие масштабы потерь окупантов за неделю

Бойцы Сил обороны с помощью дронов продолжают успешно превращать вражескую технику в металлолом.

Минус миллионы долларов – Армия дронов поразила 214 единиц российской техники, – рассказал Федоров. Поделиться

Так, в период с 13 по 20 ноября ударным подразделениям, которые снабжаются в рамках "Армии дронов", удалось поразить и уничтожить:

39 танков окупантов,

31 пушку,

41 бронированная машина,

66 грузовиков,

19 САУ,

4 единицы радиотехнического оборудования,

5 систем ПВО ("ТОР" и не только),

3 миномета / ПТРК / пулемета,

132 опорных пункта,

6 РСЗО,

4 состава БК/горючего,

89 военных РФ.

Что известно об украинских дронах

Напомним, что на вооружении Вооруженных сил Украины находятся уже более 20 новых наименований дронов украинского производства, что значительно увеличилось во время войны.

Также ранее Кабинет Министров выделил 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании нового альянса в области вооружения. К этому уже присоединились несколько оружейных производителей из разных стран.

Недавно в Минобороны сообщили, что ускорили процесс поставки дронов для военных. С момента получения техники от поставщиков до передачи Силам логистики ВСУ прошло всего три дня.

Также сообщалось, что на днях "Армия дронов" закупила для военных ВСУ еще более 2000 украинских беспилотников.