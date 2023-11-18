Партия дронов исключительно украинского производства отправляется на фронт — Федоров

В рамках государственного проекта "Армия дронов" закуплено 2 тыс беспилотников отечественного производства. Их передадут в подразделения ВСУ.

Исключительно украинские дроны

Украинские военные получат более 2 тысяч беспилотников отечественного производства. Их закупили в рамках государственного проекта "Армия дронов".

Об этом сообщает вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

По его словам, Генштаб ВСУ распределит и передаст дроны военным на самые горячие участки фронта.

В партию вошли "птички" исключительно украинского производства. Среди них – коптеры и БПЛА самолетного типа: разведывательные, камикадзе, многоразовые бомберы. Дроны помогут поражать враждебные позиции и технику. Поделиться

Министр добавил, что в течение прошлой недели беспилотниками поражено 39 танков, 57 орудий, 34 бронированных машин и 307 опорных пунктов. Федоров подчеркнул, что дроны нанесли потери российской армии на миллионы долларов.

Украина производит свои "Шахеды"

Украина производит десятки так называемых украинских «Шахедов» в месяц, которые являются аналогами иранских беспилотников.

Об этом сообщил во время ежегодного собрания Европейской Бизнес Ассоциации министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

По словам Камышина, сейчас именно оборонная отрасль вносит значительный вклад в рост экономики страны и в будущем должна стать ее главным сектором.

Начиная с того, что называют «украинским Шахедом», мы не говорим название этого продукта, но вышли на серийное производство его и сейчас (производим) десятки в месяц, продолжая многими другими позициями, которые мы раньше производили совсем мало, а сейчас имеем приличные цифры, – сказал министр. Поделиться

Он добавил, что кратный рост производства не всегда удовлетворяет правительство.

Нас удовлетворяет десятикратный рост и больше. У нас по многим направлениям такой рост, – объяснил он. Поделиться

Министр отметил, что речь не идет об интеграции бизнеса с «Укроборонпромом», ведь госзаводы работают, а инвесторы развивают частный сектор.