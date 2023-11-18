Партія дронів виключно українського виробництва відправляється на фронт — Федоров

У межах державного проєкту “Армія дронів” закуплено 2 тис безпілотників вітчизняного виробництва. Їх передадуть у підрозділи ЗСУ.

Суто українські дрони

Українські військові отримають понад 2 тисячі безпілотників вітчизняного виробництва. Їх закупили у рамках державного проєкту "Армія дронів".

Про це повідомляє віцепрем'єр, міністра цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, Генштаб ЗСУ розподілить та передасть дрони військовим на найгарячіші ділянки фронту.

До партії увійшли "пташки" виключно українського виробництва. Серед них – коптери та БпЛА літакового типу: розвідувальні, камікадзе, багаторазові бомбери. Дрони допоможуть уражати ворожі позиції та техніку. Поширити

Міністр додав, що протягом минулого тижня безпілотниками уражено 39 танків, 57 гармат, 34 броньовані машини та 307 опорних пунктів. Федоров наголосив, що дрони завдали втрат російській армії на мільйони доларів.

Україна виготовляє свої “Шахеди”

Україна виробляє десятки так званих українських «Шахедів» на місяць, які є аналогами іранських безпілотників.

Про це повідомив під час щорічних зборів Європейської Бізнес Асоціації міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

За словами Камишіна, наразі саме оборонна галузь робить значний внесок у зростання економіки країни і в майбутньому має стати її головним сектором.

Починаючи з того, що називають «українським «Шахедом», ми не кажемо назву цього продукту, але вийшли на серійне виробництво його і зараз (виробляємо) десятки на місяць, продовжуючи багатьма іншими позиціями, які ми раніше виробляли зовсім мало, а зараз маємо пристойні цифри, – сказав міністр. Поширити

Він додав, що кратне зростання виробництва не завжди задовольняє уряд.

Нас задовольняє десятикратне зростання і більше. У нас по багатьох напрямах є таке зростання, – пояснив він. Поширити

Міністр зазначив, що не йдеться про інтеграцію бізнесу з «Укроборонпромом», адже держзаводи працюють, а інвестори розвивають приватний сектор.