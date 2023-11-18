Партія дронів виключно українського виробництва відправляється на фронт — Федоров

У межах державного проєкту “Армія дронів” закуплено 2 тис безпілотників вітчизняного виробництва. Їх передадуть у підрозділи ЗСУ.
Суто українські дрони
Українські військові отримають понад 2 тисячі безпілотників вітчизняного виробництва. Їх закупили у рамках державного проєкту "Армія дронів".
Про це повідомляє віцепрем'єр, міністра цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
За його словами, Генштаб ЗСУ розподілить та передасть дрони військовим на найгарячіші ділянки фронту.
Міністр додав, що протягом минулого тижня безпілотниками уражено 39 танків, 57 гармат, 34 броньовані машини та 307 опорних пунктів. Федоров наголосив, що дрони завдали втрат російській армії на мільйони доларів.
Україна виготовляє свої “Шахеди”
Україна виробляє десятки так званих українських «Шахедів» на місяць, які є аналогами іранських безпілотників.
Про це повідомив під час щорічних зборів Європейської Бізнес Асоціації міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
За словами Камишіна, наразі саме оборонна галузь робить значний внесок у зростання економіки країни і в майбутньому має стати її головним сектором.
Він додав, що кратне зростання виробництва не завжди задовольняє уряд.
Міністр зазначив, що не йдеться про інтеграцію бізнесу з «Укроборонпромом», адже держзаводи працюють, а інвестори розвивають приватний сектор.
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