ВСУ продолжают наступление в сторону Мелитополя и Бахмута - возведение Генштаба
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ продолжают наступление в сторону Мелитополя и Бахмута - возведение Генштаба

Генштаб ВСУ
Военные ВСУ
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Украинские военные продолжают контрнаступательную операцию в направлении оккупированного преступной армией РФ Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области.

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине

В течение суток украинские военные 33 раза вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

Продолжается контрнаступление в сторону Мелитополя и Бахмута. Враг несет многочисленные потери и истощается вдоль всей линии фронта.

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по пункту управления, 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 удара – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также боеприпасов противника.

В то же время преступная армия РФ в течение суток нанесла 4 ракетных и 37 авиаударов, совершила 19 обстрелов из РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

Также, в ночь на 21 ноября оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 4 зенитные управляемые ракеты С-300, крылатую ракету "Искандер-К" и 10 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны они были уничтожены.

Кроме того, враг атаковал ракетами Х-31П припортовую инфраструктуру Одессы и Белгород-Днестровского района Одесской области.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, здания Центральной городской больницы в г. Селидово Донецкой области и шахты "Котляревская", а также другая гражданская инфраструктура.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

  • В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районах населенных пунктов Леоновка, Поповка Черниговской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 30 населенным пунктам, среди них Клюсы, Блешня, Леоновка, Бучки, Гремяч Черниговской области; Волфине, Беловоды, Басовка, Могрица Сумской области; Ветеринарное, Бударки в Харьковской области.

  • На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбиты 3 атаки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Табаевка Харьковской области.

  • На Лиманском направлении кафиры вели штурмовые действия возле Северска Донецкой области, успеха не имели. Враг нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское Луганской области и Ямполевка, Торское, Диброва, Спорное Донецкой области.

  • На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 5 атак противника вблизи Клищиевки и восточнее Южного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Дружба, Южное Донецкой области.

  • На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбиты 8 атак. Обстрелял из артиллерии и минометов более 15 населенных пунктов, в том числе Керамик, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

  • На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши защитники отразили 15 атак. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка.

  • На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия западнее Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное, Донецкой области.

  • В Запорожском направлении противник вел штурмовые действия в районах Роботиного и Каменского Запорожской области, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Урожайного Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Луговское, Орехов, Новоданиловка, Роботино, Каменское, Приморское Запорожской области.

  • На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары возле Змиевки, Новоберислава, Казацкого. Артиллерийские обстрелы подверглись Херсон, Берислав, Ивановка, Понятовка, Антоновка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

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