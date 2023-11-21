ВСУ продолжают наступление в сторону Мелитополя и Бахмута - возведение Генштаба

Украинские военные продолжают контрнаступательную операцию в направлении оккупированного преступной армией РФ Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области.
Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине
В течение суток украинские военные 33 раза вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.
Продолжается контрнаступление в сторону Мелитополя и Бахмута. Враг несет многочисленные потери и истощается вдоль всей линии фронта.
Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по пункту управления, 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 удара – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также боеприпасов противника.
В то же время преступная армия РФ в течение суток нанесла 4 ракетных и 37 авиаударов, совершила 19 обстрелов из РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.
Также, в ночь на 21 ноября оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 4 зенитные управляемые ракеты С-300, крылатую ракету "Искандер-К" и 10 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны они были уничтожены.
Кроме того, враг атаковал ракетами Х-31П припортовую инфраструктуру Одессы и Белгород-Днестровского района Одесской области.
В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.
Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, здания Центральной городской больницы в г. Селидово Донецкой области и шахты "Котляревская", а также другая гражданская инфраструктура.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районах населенных пунктов Леоновка, Поповка Черниговской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 30 населенным пунктам, среди них Клюсы, Блешня, Леоновка, Бучки, Гремяч Черниговской области; Волфине, Беловоды, Басовка, Могрица Сумской области; Ветеринарное, Бударки в Харьковской области.
На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбиты 3 атаки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Табаевка Харьковской области.
На Лиманском направлении кафиры вели штурмовые действия возле Северска Донецкой области, успеха не имели. Враг нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское Луганской области и Ямполевка, Торское, Диброва, Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 5 атак противника вблизи Клищиевки и восточнее Южного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Дружба, Южное Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбиты 8 атак. Обстрелял из артиллерии и минометов более 15 населенных пунктов, в том числе Керамик, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши защитники отразили 15 атак. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка.
На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия западнее Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное, Донецкой области.
В Запорожском направлении противник вел штурмовые действия в районах Роботиного и Каменского Запорожской области, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Урожайного Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Луговское, Орехов, Новоданиловка, Роботино, Каменское, Приморское Запорожской области.
На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары возле Змиевки, Новоберислава, Казацкого. Артиллерийские обстрелы подверглись Херсон, Берислав, Ивановка, Понятовка, Антоновка Херсонской области и Очаков Николаевской области.
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