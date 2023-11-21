ВСУ продолжают наступление в сторону Мелитополя и Бахмута - возведение Генштаба

Украинские военные продолжают контрнаступательную операцию в направлении оккупированного преступной армией РФ Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области.

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине

В течение суток украинские военные 33 раза вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

Продолжается контрнаступление в сторону Мелитополя и Бахмута. Враг несет многочисленные потери и истощается вдоль всей линии фронта.

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по пункту управления, 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 удара – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также боеприпасов противника.

В то же время преступная армия РФ в течение суток нанесла 4 ракетных и 37 авиаударов, совершила 19 обстрелов из РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

Также, в ночь на 21 ноября оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 4 зенитные управляемые ракеты С-300, крылатую ракету "Искандер-К" и 10 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны они были уничтожены.

Кроме того, враг атаковал ракетами Х-31П припортовую инфраструктуру Одессы и Белгород-Днестровского района Одесской области.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, здания Центральной городской больницы в г. Селидово Донецкой области и шахты "Котляревская", а также другая гражданская инфраструктура.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта