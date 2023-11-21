ЗСУ продовжують наступ у бік Мелітополя та Бахмута — зведення Генштабу

Українські військові продовжують контрнаступальну операцію у напрямку окупованого злочинною армією РФ Мелітополя у Запорізькій області та на південному фланзі в районі Бахмута на Донеччині.

Що відомо про успіхи ЗСУ та наслідки атак армії РФ по Україні

Протягом доби українські військові 33 рази вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.

Продовжується контрнаступ у бік Мелітополя і Бахмута. Ворог зазнає численних втрат і виснажується уздовж усієї лінії фронту.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 удари - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.

У той же час злочинна армія РФ протягом доби завдала 4 ракетних та 37 авіаударів, здійснила 19 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.

Також, в ніч на 21 листопада окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 4 зенітні керовані ракети С-300, крилату ракету "Іскандер-К" та 10 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони їх було знищено.

Крім того, ворог атакував ракетами Х-31П припортову інфраструктуру міста Одеси та Білгород-Дністровського району Одеської області.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, будівлі Центральної міської лікарні в м.Селидово Донецької області та шахти "Котляревська", а також інша цивільна інфраструктура.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту