ВСУ продвигаются на левобережье Херсонской области — эксперты

Специалисты Института изучения войны (ISW) сообщают о дальнейшем продвижении Сил обороны на левом берегу Днепра, и у Кринок продолжаются бои.

Что известно о боях на левобережье Херсона

Согласно проанализированным данным института, украинские силы продолжили операции на восточном (левом) берегу Днепра Херсонской области 20 ноября и, по сообщениям, продвинулись вперед.

Российские военные блоггеры утверждают, что украинские силы расширили зону своего контроля в западной части Крынок (30 км северо-восточнее Херсона и 2 км от реки Днепр), и что вблизи населенного пункта продолжаются бои.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 ноября, показывают, что российские войска продолжают наносить удары термобарическими боеприпасами из ТОС-1А по украинским силам, действующим вблизи Кринок.

Также российские военные блоггеры говорят, что украинские войска атаковали в направлении Поймы (12 км к востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр) и Песчановки (13 км к востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр).

Российские войска продолжили наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная 20 ноября и несколько продвинулись вперед вблизи Кременной.

Украинские военные источники сообщили 20 ноября, что украинские силы продолжили успешные штурмовые действия к югу от Бахмута.

Российские войска продолжили наступательные операции на Бахмутском направлении 20 ноября и, по сообщениям, продвинулись юго-западнее Бахмута.

Сколько километров на левом берегу Херсонской области уже контролируют ВСУ

В частности, российский блоггер заявил, что наши войска контролируют 10 квадратных километров территории вблизи Кринок по состоянию на 16 ноября.

Его коллега утверждал, что оккупанты вели бои на истощение близ Кринок. Российские милблогеры 17 ноября писали, что захватчики отразили несколько попыток небольших украинских переправ через реку вдоль линии Пойма-Крынки и что украинские силы тяжело перебрасывают технику и людей на украинские позиции на восточном берегу.

Военный обозреватель группы Информационное сопротивление Константин Машовец отметил, что ближайшая цель Сил обороны Украины – перерезание трассы Олешки – Новая Каховка (дорога Т2206), расстояние до которой составляет 5-7 км.