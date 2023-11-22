У россиян началась истерика из-за операций ВСУ на левобережье Днепра — аналитики

В Шойгу пытаются унять российскую истерику вокруг украинских операций на левом берегу Херсонской области. Вместо этого ВСУ продолжают продвигаться на этом направлении.

РФ лжет о "колоссальных потерях" ВСУ

По информации военных аналитиков, министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии Минобороны России 21 ноября и заявил, что российские войска препятствовали всем попыткам Украины провести успешные "десантные операции в Херсонском направлении".

Далее Шойгу заявил, что российские войска наносят "колоссальные" потери украинским силам.

Заявление Шойгу, вероятно, является попыткой приуменьшить обеспокоенность некоторых российских военных блоггеров по поводу неспособности России решительно отразить украинские атаки на восточном берегу Днепра, но вряд ли успокоит увеличивающиеся в российском информационном пространстве жалобы, – пишут аналитики. Поделиться

Российские военные блоггеры продолжают признавать украинское присутствие на восточном (левом) берегу Херсонской области и жалуются, что российские войска не могут подавить украинские операции в этом районе.

21 ноября российский военный блоггер заявил, что украинские войска уничтожили целую российскую штурмовую группу под Крынками (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от реки Днепр).

17 ноября российский инсайдерский источник заявил, что в результате украинского удара погибли 76 россиян в 1-м батальоне 35-й ОМСБр (41-я общевойсковая армия ЦВО), пытавшихся провести "отвлекающий маневр" в Скадовском районе.

Российский военнослужащий 810-й отдельной морской пехотной бригады (Черноморский флот), действующей вблизи Кринок, заявил в видео, распространенном 21 ноября, что российские военные заставляют еще не оправившихся от ранений военнослужащих проводить штурмы.

Также российский военный блогер опубликовал письмо якобы от российского солдата, действовавшего вблизи Крынок 21 ноября и утверждавшего, что у российских войск в районе Крынок нет разведывательных беспилотников, что замедляет их движения и создает риск украинских атак.

Кроме этого, российские силы в районе Крынок также не имеют огневой поддержки, поскольку артиллерийские и минометные подразделения быстро изменили местоположение после "нескольких выстрелов", чтобы уклониться от контрбатарейного огня.

Российский военный утверждал, что его подразделение практически не взаимодействует с другими действующими поблизости российскими частями и что штаб российского командования на Херсонском направлении строит неудачные планы, поскольку штаб получает неверную и запоздалую информацию. Российский военный также утверждал, что российское командование на Херсонском направлении не смогло отреагировать на изменения, повлекшие усиление украинских атак.

По информации военных аналитиков, похоже, что военные блоггеры не реагируют на заявления Шойгу, и ISW не наблюдает никаких значительных изменений в Херсонской области, повлекших эти жалобы.

Какая ситуация на левобережье Херсона

Украинские силы продолжали операции на восточном (левом) берегу Херсонской области и, как сообщается, продвинулись 21 ноября.

Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы атаковали с Крынок (30 км северо-восточнее Херсонской области и 2 км от реки Днепр) и вошли в лесную зону вблизи поселения.

Российские источники утверждали, что украинские войска продолжают удерживать позиции в Крынках, а также возле Антоновского автомобильного моста и малого железнодорожного моста в шести километрах к востоку от Антоновского моста.

Геолокационные кадры, опубликованные 21 ноября, показывают, что российские войска продвинулись к северо-востоку от Крынок. В Минобороны РФ сообщили, что в Херсонском направлении действуют подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады (ЧФ) РФ.