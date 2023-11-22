У росіян почалася істерика через операції ЗСУ на лівобережжі Дніпра — аналітики

У Шойгу намагаються вгамувати російську істерику навколо українських операцій на лівому березі Херсонської області. Натомість ЗСУ продовжують просуватися на цьому напрямку.

РФ бреше про “колосальні втрати” ЗСУ

За інформацією військових аналітиків, міністр оборони Росії Сергій Шойгу виступив на колегії Міноборони Росії 21 листопада і заявив, що російські війська перешкоджали всім спробам України провести успішні "десантні операції на Херсонському напрямку".

Далі Шойгу заявив, що російські війська завдають "колосальних" втрат українським силам.

Заява Шойгу, ймовірно, є спробою применшити стурбованість деяких російських військових блогерів щодо нездатності Росії рішуче відбити українські атаки на східному березі Дніпра, але навряд чи заспокоїть нарікання, що збільшуються у російському інформаційному просторі, – пишуть аналітики. Поширити

Російські військові блогери продовжують визнавати українську присутність на східному (лівому) березі Херсонської області та скаржаться, що російські війська не в змозі придушити українські операції в цьому районі.

21 листопада російський військовий блогер заявив, що українські війська знищили цілу російську штурмову групу під Кринками (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від річки Дніпро).

17 листопада російське інсайдерське джерело заявило, що в результаті українського удару загинуло 76 росіян у 1-му батальйоні 35-ї ОМСБр (41-а загальновійськова армія ЦВО), які намагалися провести "відволікаючий маневр" у Скадовському районі.

Російський військовослужбовець 810-ї окремої морської піхотної бригади (Чорноморський флот), яка діє поблизу Кринок, заявив у відео, розповсюдженому 21 листопада, що російські військові змушують військовослужбовців, які ще не одужали від поранень, проводити штурми.

Також російський військовий блогер опублікував лист нібито від російського солдата, який діяв поблизу Кринок 21 листопада і стверджував, що російські війська в районі Кринок не мають розвідувальних безпілотників, що сповільнює їхні рухи та створює ризик українських атак.

Окрім цього російські сили в районі Кринок також не мають вогневої підтримки, оскільки артилерійські та мінометні підрозділи швидко змінили місце розташування після "кількох пострілів", щоб ухилитися від контрбатарейного вогню.

Російський військовий стверджував, що його підрозділ практично не взаємодіє з іншими російськими частинами, які діють поблизу, і що штаб російського командування на Херсонському напрямку будує невдалі плани, оскільки штаб отримує невірну та запізнілу інформацію. Російський військовий також стверджував, що російське командування на Херсонському напрямку не змогло відреагувати на зміни, що призвело до посилення українських атак.

За інформацією військових аналітиків, схоже, що військові блогери не реагують на заяви Шойгу, і ISW не спостерігає жодних значних змін у Херсонській області, які спричинили ці скарги.

Яка ситуація на лівобережжі Херсонщини

Українські сили продовжували операції на східному (лівому) березі Херсонської області та, як повідомляється, просунулися 21 листопада.

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили атакували з Кринок (30 км на північний схід від Херсонської області та 2 км від річки Дніпро) і увійшли в лісову зону поблизу поселення.

Російські джерела стверджували, що українські війська продовжують утримувати позиції в Кринках, а також біля Антонівського автомобільного мосту та малого залізничного мосту за шість кілометрів на схід від Антонівського мосту.

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 листопада, показують, що російські війська просунулися на північний схід від Кринок. У Міноборони РФ повідомили, що на Херсонському напрямку діють підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади (ЧФ) РФ.