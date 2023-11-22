ВСУ нанесли удар по пункту управления спецназовцев РФ на левобережье Днепра — видео

Что известно об атаке по пункту управления спецназовцев РФ на левобережье Днепра

21 ноября Вооруженные силы Украины поразили управляемыми авиационными бомбами пункт управления подразделений специального назначения российских оккупационных войск, говорится в сообщении СтратКома.

Отмечается, что он расположен вблизи Олешковских песков.

Олешковские пески – это национальный природный парк, который расположен на левом берегу Днепра, недалеко от села Крынки.

Плацдарм на левом берегу Днепра

Напомним, на прошлой неделе Морская пехота подтвердила: бойцы провели серию успешных сделок и закрепились на нескольких участках по ту сторону Днепра.

Согласно картам DeepState, "серая зона" протянулась от Олешек почти до Новой Каховки вдоль первой линии обороны россиян и дороги через населенные пункты Крынки, Казачьи Лагеря, Песчановка. В некоторых местах дорогу она перерезала, а возле Кринок зашла в лес, по которому главная логистическая артерия – трасса Т2206 через всю оккупированную часть региона в Мелитополь.

Официальные источники дают информацию о плацдармах дозированно. Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк объясняет: участок сложный, не вся работа подлежит огласке. По ее словам, россиян отбросили от Днепра на расстояние от трех до восьми километров.