ЗСУ нанесли удар по пункту управління спецпризначенців РФ на лівобережжі Дніпра — відео

Сили оборони України завдали авіаудару по пункту управління спецпризначенців РФ на лівому березі Херсонської області.

Що відомо про атаку по пункту управління спецпризначенців РФ на лівобережжі Дніпра

21 листопада Збройні сили України уразили керованими авіаційними бомбами пункт управління підрозділів спеціального призначення російських окупаційних військ, - йдеться у повідомленні СтратКома.

Зазначається, що він був розташований поблизу Олешківських пісків.

Олешківські піски - це національний природний парк, який розташований на лівому березі Дніпра, неподалік від села Кринки.

Плацдарм на лівому березі Дніпра

Нагадаємо, минулого тижня Морська піхота підтвердила: бійці провели серію успішних операцій та закріпилися на кількох ділянках по той бік Дніпра.

Згідно з картами DeepState, "сіра зона" простяглася від Олешок майже до Нової Каховки вздовж першої лінії оборони росіян та дороги через населені пункти Кринки, Козачі Табори, Піщанівка тощо. У деяких місцях дорогу вона перерізала, а біля Кринок зайшла до лісу, за яким головна логістична артерія - траса Т2206 через усю окуповану частину регіону до Мелітополя.

Офіційні джерела дають інформацію про плацдарми дозовано. Прес-секретар Сил оборони півдня Наталія Гуменюк пояснює: дільниця складна, не вся робота підлягає розголосу. З її слів, росіян відкинули від Дніпра на відстань від 3 до 8 кілометрів.