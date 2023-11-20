Естонські військові назвали втрати армії РФ на лівому березі Дніпра протягом місяця
Категорія
Україна
Дата публікації

Естонські військові назвали втрати армії РФ на лівому березі Дніпра протягом місяця

Артилерія ЗСУ
Джерело:  ERR

За інформацією представників армії Естонії, злочинна армія РФ зазнала важких втрат на лівому березі Дніпра на Херсонщині та вже змушена була перекидати додаткові підрозділи. 

Що відомо про втрати армії РФ на лівому березі Дніпра на Херсонщині

За словами заступника керівника штабу естонської дивізії Янно Мярка, армія РФ доклала значних зусиль, аби не допустити розширення плацдарму українськими військовими чи перекидання у цей район додаткових сил.

Втрати за цей чотиритижневий період оцінюються в близько 3,5 тис російських військовослужбовців, як пораненими, так і вбитими, - йдеться у заяві естонського військового.

Він також зазначив, що такі високі втрати змусили командування окупаційної армії перекинути на лівий берег Дніпра на Херсонщині додаткові сили з інших ділянок фронту.

Як Україні вдалось зберегти доступ до Чорного моря

За словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва в інтерв’ю виданню “Укрінформ”, українським військовим вдалось зірвати плани окупаційної російської армії із захоплення узбережжя Чорного моря на території Миколаївської та Одеської областей на початку злочинного вторгнення.

Наєв зазначив, що у цьому допомогла оперативна робота розвідки, артилерії та авіації.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ підкреслив, що завдяки тому, що він зміг передбачити дату злочинного вторгнення, ще до цього вдалось підготувати та розгорнути Сили оборони.

А коли розпочалася мобілізація до їх складу, війська почали підсилюватись – формувалися бригади територіальної оборони, розгортався "корпус резерву". 

Наєв пояснив, що іншою стратегічною метою був зрив ворожих планів із отримання контроля над українським узбережжям Чорного моря.

На початку березня 2022 року начальник розвідки доповів про те, що аналіз розвідданих свідчить, що буквально наступного дня ворог може розпочати наступ через Вознесенськ вздовж адміністративної межі Миколаївської та Одеської областей і аж до кордону з Молдовою. 

Порадившись із начальником розвідки, Наєв наказав командувачу оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ генерал-майору Андрію Ковальчуку перекинути частину військ у район Вознесенська, а начальнику групи вогневого ураження полковнику Віталію Пахомову – перемістити всі засоби вогневого ураження (артилерію, авіацію) "таким чином, аби нанести ворогу максимальне ураження".

Прогноз справдився: вранці наступного дня ворог почав сунути до Вознесенська. Але там його зустрів підрозділ десантників 80 окремої десантно-штурмової бригади і понад добу нищив бронетехніку та особовий склад окупантів. Решту ворожих підрозділів, які намагалися наступати, почала "кришити" артилерія та авіація, зосереджена Силами оборони на цьому напрямку. Перший же танк противника, який рухався через міст в районі Вознесенська, був підірваний разом із мостом, і частину сил ворога було фактично "закорковано". Окупанти силами до десяти батальйонно-тактичних груп постійно намагалися знайшли шлях в обхід Вознесенська. У разі, якби противнику вдалося пройти через Вознесенськ далі вздовж адміністративних меж двох областей аж до кордону з Молдовою, то Росія отримали б можливість висадити морський десант на територію Миколаївської та Одеської областей. А це дало б противнику можливість окупувати не тільки розташовані на узбережжі міста Миколаїв та Одесу, а і області цілком. В такому випадку Україна була б позбавлена виходу до Чорного моря, порти в Одесі, Чорноморську, Южному, Рені – просто б не працювали. Наша економіка такого б не витримала. Але всі ворожі батальйонно-тактичні групи, які перебували в районі Вознесенська, Нової Одеси та Баштанки, потрапили під щільне вогневе ураження українських захисників. Авіація виконувала на один літак по 5-6 вильотів, артилерія не шкодувала боєприпасів. В підсумку ворог протягом 6 діб зазнав настільки великих втрат, що був змушений відмовитись від наступу, - розповідає Наєв.

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