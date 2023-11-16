РФ більше не здатна використовувати Чорне море як плацдарм — Зеленський

Глава Української держави Володимир Зеленський на саміті Парламентської асамблеї організації Чорноморського економічного співробітництва заявив, що Україна змогла перехопити в Росії ініціативу в Чорному морі та створити безпекові умови, які змушують окупантів тікати зі східної частини акваторії та ховати військові кораблі.

Чому Росія не здатна більше використовувати Чорне море як плацдарм

Уперше у світі саме в Чорному морі почав діяти флот морських дронів – український флот. Хочу відзначити й те, що тепер – як один із головних результатів наших дій – Росія не здатна використовувати Чорне море як плацдарм для дестабілізації інших регіонів світу, - наголосив Зеленський. Поширити

Глава держави також зазначив, що наша країна також змогла забезпечити захист західній частині Чорного моря, який нині дозволяє працювати морським експортним коридорам.

Яка ситуація в Чорному морі

Вранці 12 листопада речник Військово-морських сил Збройних Сил України, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук розповів, що вороги тримають в Чорному морі тільки два патрульні кораблі (сторожовий та протичовновий), які охороняють Кримський міст.

Офіцер ЗСУ Тарас Березовець зазначив, що загарбникам в Криму ставатиме все більш тривожно. Зокрема, це відбуватиметься з отриманням Україною сучасних систем ураження від союзників.

Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що окупанти можуть використовувати ракетоносії просто з бухт. За її словами, це насамперед небезпечно для екіпажу та інфраструктури довкола. Проте вороги можуть вдатись до таких дій через штормову погоду.