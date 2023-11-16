РФ більше не здатна використовувати Чорне море як плацдарм — Зеленський

Глава Української держави Володимир Зеленський на саміті Парламентської асамблеї організації Чорноморського економічного співробітництва заявив, що Україна змогла перехопити в Росії ініціативу в Чорному морі та створити безпекові умови, які змушують окупантів тікати зі східної частини акваторії та ховати військові кораблі.
Чому Росія не здатна більше використовувати Чорне море як плацдарм
Глава держави також зазначив, що наша країна також змогла забезпечити захист західній частині Чорного моря, який нині дозволяє працювати морським експортним коридорам.
Яка ситуація в Чорному морі
Вранці 12 листопада речник Військово-морських сил Збройних Сил України, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук розповів, що вороги тримають в Чорному морі тільки два патрульні кораблі (сторожовий та протичовновий), які охороняють Кримський міст.
Офіцер ЗСУ Тарас Березовець зазначив, що загарбникам в Криму ставатиме все більш тривожно. Зокрема, це відбуватиметься з отриманням Україною сучасних систем ураження від союзників.
Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що окупанти можуть використовувати ракетоносії просто з бухт. За її словами, це насамперед небезпечно для екіпажу та інфраструктури довкола. Проте вороги можуть вдатись до таких дій через штормову погоду.
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