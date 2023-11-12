У морі вирує потужний шторм, проте вороги ще тримають в Чорному та Азовському морях по одному бойовому кораблю. За даними військових, оперативна обстановка на Півдні залишається напруженою.
Російські літаки скинули у Чорне море чотири авіаційні бомби
Російські загарбники продовжують атакувати Україну. Тільки за останню добу вороги здійснили 5 авіаційних ударів із застосуванням 31 керованої авіабомби по населених пунктах Херсонщини, вдарили керованою авіабомбою по Херсону.=
Сили оборони Півдня пояснили, що за минулу добу ворог:
завдав 55 артилерійських обстрілів з використанням майже 290 снарядів, включно з 4 обстрілами населених пунктів;
двічі вдарив по Херсону;
обстріляв Антонівку та Очаків на Миколаївщині.
Внаслідок обстрілів 1 людина загинула, ще 2 цивільних поранено, пошкоджено 2 багатоповерхівки, 7 приватних будинків, 2 адміністративні будівлі, 2 приватні та 1 автомобіль поліції, – розповіли військові.
За їхніми даними, за минулу добу українські бійці знищили на Півдні:
5 окупантів;
4 гармати;
2 одиниці автомобільної техніки;
1 човен.
Окрім того, дорозвідування результатів бойової роботи ускладнене через складні погодні умови. Тобто втрати ворогів на Півдні можуть бути більшими.
Яка ситуація в Чорному морі
Вранці 12 листопада речник Військово-морських сил Збройних Сил України, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук розповів, що вороги тримають в Чорному морі тільки два патрульні кораблі (сторожовий та протичовновий), які охороняють Кримський міст.
Офіцер ЗСУ Тарас Березовець зазначив, що загарбникам в Криму ставатиме все більш тривожно. Зокрема, це відбуватиметься з отриманням Україною сучасних систем ураження від союзників.
Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що окупанти можуть використовувати ракетоносії просто з бухт. За її словами, це насамперед небезпечно для екіпажу та інфраструктури довкола. Проте вороги можуть вдатись до таких дій через штормову погоду.
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