Російські літаки скинули у Чорне море чотири авіаційні бомби
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські літаки скинули у Чорне море чотири авіаційні бомби

Сили оборони півдня України
літаки

У морі вирує потужний шторм, проте вороги ще тримають в Чорному та Азовському морях по одному бойовому кораблю. За даними військових, оперативна обстановка на Півдні залишається напруженою.

Російські літаки скинули у Чорне море чотири авіаційні бомби

Російські загарбники продовжують атакувати Україну. Тільки за останню добу вороги здійснили 5 авіаційних ударів із застосуванням 31 керованої авіабомби по населених пунктах Херсонщини, вдарили керованою авіабомбою по Херсону.=

4 керовані авіабомби ворог знов скинув в море, продовжуючи тероризувати цивільне судноплавство. Через погіршення погоди окупантам не вдалось активно застосовувати дрони, але один типу FPV вони все ж таки спрямували по правому берегу, ще з одного дрона іншої модифікації скинули осколковий боєприпас. Жертв серед населення нема, – заявили військові.

Сили оборони Півдня пояснили, що за минулу добу ворог:

  • завдав 55 артилерійських обстрілів з використанням майже 290 снарядів, включно з 4 обстрілами населених пунктів;

  • двічі вдарив по Херсону;

  • обстріляв Антонівку та Очаків на Миколаївщині.

Внаслідок обстрілів 1 людина загинула, ще 2 цивільних поранено, пошкоджено 2 багатоповерхівки, 7 приватних будинків, 2 адміністративні будівлі, 2 приватні та 1 автомобіль поліції, – розповіли військові.

За їхніми даними, за минулу добу українські бійці знищили на Півдні:

  • 5 окупантів;

  • 4 гармати;

  • 2 одиниці автомобільної техніки;

  • 1 човен.

Окрім того, дорозвідування результатів бойової роботи ускладнене через складні погодні умови. Тобто втрати ворогів на Півдні можуть бути більшими.

Яка ситуація в Чорному морі

Вранці 12 листопада речник Військово-морських сил Збройних Сил України, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук розповів, що вороги тримають в Чорному морі тільки два патрульні кораблі (сторожовий та протичовновий), які охороняють Кримський міст.

Офіцер ЗСУ Тарас Березовець зазначив, що загарбникам в Криму ставатиме все більш тривожно. Зокрема, це відбуватиметься з отриманням Україною сучасних систем ураження від союзників.

Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що окупанти можуть використовувати ракетоносії просто з бухт. За її словами, це насамперед небезпечно для екіпажу та інфраструктури довкола. Проте вороги можуть вдатись до таких дій через штормову погоду.

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