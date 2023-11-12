Військовий літак США розбився над Середземним морем

Американський військовий літак розбився під час тренувального польоту над східною частиною Середземного моря.

Що відомо про авіакатастрофу над Середземним морем

Увечері 10 листопада американський військовий літак, який проводив навчання у східному Середземномор'ї, зазнав аварії і впав, – йдеться у повідомленні. Поширити

Про долю екіпажу невідомо нічого. У командуванні зазначили, що з поваги до родин постраждалих не будуть оприлюднювати додаткову інформацію про особовий склад, який брав участь у цій катастрофі.

Причини інциденту, що стався під час навчань, наразі з'ясовуються.

Однак ми можемо з упевненістю сказати, що виліт літака був пов'язаний виключно з навчанням, і немає жодних ознак ворожої діяльності, – наголосило командування, пообіцявши надавати більше інформації в міру розвитку ситуації. Поширити

В Австралії розбився конвертоплан V-22 Osprey з 20 морпіхами США

Внаслідок рятувальної операції четверо військовослужбовців США було доставлено до лікарні, один із них отримав серйозні поранення. Ще троє людей загинуло.

За інформацією оператора рятувального вертольота CareFlight, один із поранених американських морпіхів перебуває у критичному стані. Троє інших – у стабільному стані.

Міністерство оборони Австралії заявило, що конвертоплан Bell Boeing V-22 Osprey розбився на острові Мелвілл неподалік островів Тіві під час навчань Predators Run, в яких беруть участь військові США, Австралії, Індонезії, Філіппін та Східного Тимору.

У цих навчаннях беруть участь близько 2500 осіб: 500 із США, 120 із Філіппін, 120 із Індонезії та 50 із Тимора-Лешті.