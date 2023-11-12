Военный самолет США разбился над Средиземным морем

Американский военный самолет разбился во время тренировочного полета над восточной частью Средиземного моря.

Что известно об авиакатастрофе над Средиземным морем

Вечером 10 ноября американский военный самолет, который проводил обучение в восточном Средиземноморье, потерпел крушение и упал, – говорится в сообщении. Поделиться

О судьбе экипажа неизвестно ничего. В командовании отметили, что из уважения к семьям пострадавших не будут обнародовать дополнительную информацию об личном составе, участвовавшем в этой катастрофе.

Причины инцидента, произошедшего во время учений, выясняются.

Однако мы можем с уверенностью сказать, что вылет самолета был связан исключительно с учебой, и нет никаких признаков враждебной деятельности, – подчеркнуло командование, пообещав предоставлять больше информации по мере развития ситуации. Поделиться

В Австралии разбился конвертоплан V-22 Osprey с 20 морпехами США

В результате спасательной операции четверо военнослужащих США были доставлены в больницу, один из них получил серьезные ранения. Еще три человека погибли.

По информации оператора спасательного вертолета CareFlight, один из раненых американских морпехов находится в критическом состоянии. Трое других – в стабильном состоянии.

Министерство обороны Австралии заявило, что конвертоплан Bell Boeing V-22 Osprey разбился на острове Мелвилл недалеко от островов Тиви во время учений Predators Run, в которых принимают участие военные США, Австралии, Индонезии, Филиппин и Восточного Тимора.

В этих учениях принимают участие около 2500 человек: 500 из США, 120 из Филиппин, 120 из Индонезии и 50 из Тимора-Лешти.