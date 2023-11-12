Военный самолет США разбился над Средиземным морем

Американский военный самолет разбился во время тренировочного полета над восточной частью Средиземного моря.
Что известно об авиакатастрофе над Средиземным морем
О судьбе экипажа неизвестно ничего. В командовании отметили, что из уважения к семьям пострадавших не будут обнародовать дополнительную информацию об личном составе, участвовавшем в этой катастрофе.
Причины инцидента, произошедшего во время учений, выясняются.
В Австралии разбился конвертоплан V-22 Osprey с 20 морпехами США
В результате спасательной операции четверо военнослужащих США были доставлены в больницу, один из них получил серьезные ранения. Еще три человека погибли.
По информации оператора спасательного вертолета CareFlight, один из раненых американских морпехов находится в критическом состоянии. Трое других – в стабильном состоянии.
Министерство обороны Австралии заявило, что конвертоплан Bell Boeing V-22 Osprey разбился на острове Мелвилл недалеко от островов Тиви во время учений Predators Run, в которых принимают участие военные США, Австралии, Индонезии, Филиппин и Восточного Тимора.
В этих учениях принимают участие около 2500 человек: 500 из США, 120 из Филиппин, 120 из Индонезии и 50 из Тимора-Лешти.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-