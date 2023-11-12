В море бушует мощный шторм, однако враги еще держат в Черном и Азовском морях по одному боевому кораблю. По данным военных, оперативная обстановка на Юге остается напряженной.
Российские самолеты сбросили в Черное море четыре авиационные бомбы
Российские захватчики продолжают атаковать Украину. Только за последние сутки враги совершили 5 авиационных ударов с применением 31 управляемой авиабомбы по населенным пунктам Херсонщины, ударили управляемой авиабомбой по Херсону.
Силы обороны Юга объяснили, что за минувшие сутки враг:
нанес 55 артиллерийских обстрелов с использованием почти 290 снарядов, включая 4 обстрела населенных пунктов;
дважды ударил по Херсону;
обстрелял Антоновку и Очаков Николаевской области.
В результате обстрелов 1 человек погиб, еще 2 гражданских ранены, повреждены 2 многоэтажки, 7 частных домов, 2 административных здания, 2 частных и 1 автомобиль полиции, – рассказали военные.
По их данным, за минувшие сутки украинские бойцы уничтожили на Юге:
5 окупантов;
4 пушки;
2 единицы автомобильной техники;
1 лодка.
Кроме того, доразведка результатов боевой работы затруднена из-за сложных погодных условий. То есть потери врагов на Юге могут быть больше.
Какая ситуация в Черном море
Утром 12 ноября спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук рассказал, что враги держат в Черном море только два патрульных корабля (сторожевой и противолодочный), которые охраняют Крымский мост.
Офицер ВСУ Тарас Березовец отметил, что захватчикам в Крыму будет становиться все тревожнее. В частности, это происходит с получением Украиной современных систем поражения от союзников.
Начальник Объединенного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что оккупанты могут использовать ракетоносители прямо из бухт. По ее словам, это, прежде всего, опасно для экипажа и инфраструктуры вокруг. Однако враги могут прибегнуть к таким действиям из-за штормовой погоды.
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