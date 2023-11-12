В море бушует мощный шторм, однако враги еще держат в Черном и Азовском морях по одному боевому кораблю. По данным военных, оперативная обстановка на Юге остается напряженной.

Российские самолеты сбросили в Черное море четыре авиационные бомбы

Российские захватчики продолжают атаковать Украину. Только за последние сутки враги совершили 5 авиационных ударов с применением 31 управляемой авиабомбы по населенным пунктам Херсонщины, ударили управляемой авиабомбой по Херсону.

4 управляемые авиабомбы враг снова сбросил в море, продолжая терроризировать гражданское судоходство. Из-за ухудшения погоды кафиров не удалось активно применять дроны, но один типа FPV они все же направили по правому берегу, еще с одного дрона другой модификации сбросили осколочный боеприпас. Жертв среди населения нет, – заявили военные. Поделиться

Силы обороны Юга объяснили, что за минувшие сутки враг:

нанес 55 артиллерийских обстрелов с использованием почти 290 снарядов, включая 4 обстрела населенных пунктов;

дважды ударил по Херсону;

обстрелял Антоновку и Очаков Николаевской области.

В результате обстрелов 1 человек погиб, еще 2 гражданских ранены, повреждены 2 многоэтажки, 7 частных домов, 2 административных здания, 2 частных и 1 автомобиль полиции, – рассказали военные.

По их данным, за минувшие сутки украинские бойцы уничтожили на Юге:

5 окупантов;

4 пушки;

2 единицы автомобильной техники;

1 лодка.

Кроме того, доразведка результатов боевой работы затруднена из-за сложных погодных условий. То есть потери врагов на Юге могут быть больше.

Какая ситуация в Черном море

Утром 12 ноября спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук рассказал, что враги держат в Черном море только два патрульных корабля (сторожевой и противолодочный), которые охраняют Крымский мост.

Офицер ВСУ Тарас Березовец отметил, что захватчикам в Крыму будет становиться все тревожнее. В частности, это происходит с получением Украиной современных систем поражения от союзников.

Начальник Объединенного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что оккупанты могут использовать ракетоносители прямо из бухт. По ее словам, это, прежде всего, опасно для экипажа и инфраструктуры вокруг. Однако враги могут прибегнуть к таким действиям из-за штормовой погоды.