РФ больше не способна использовать Черное море как плацдарм — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

РФ больше не способна использовать Черное море как плацдарм — Зеленский

Зеленский
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Источник:  Пресс-служба президента

Глава Украинского государства Владимир Зеленский на саммите Парламентской ассамблеи организации Черноморского экономического сотрудничества заявил, что Украина смогла перехватить у России инициативу в Черном море и создать условия безопасности, которые заставляют оккупантов бежать из восточной части акватории и хоронить военные корабли.

Почему Россия не способна больше использовать Черное море как плацдарм

Впервые в мире именно в Черном море начал действовать флот морских дронов – украинский флот. Хочу отметить и то, что теперь как один из главных результатов наших действий Россия не способна использовать Черное море как плацдарм для дестабилизации других регионов мира, - подчеркнул Зеленский.

Глава государства также отметил, что наша страна также смогла обеспечить защиту западной части Черного моря, которая в настоящее время позволяет работать морским экспортным коридорам.

Какая ситуация в Черном море

Утром 12 ноября спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук рассказал, что враги держат в Черном море только два патрульных корабля (сторожевой и противолодочный), которые охраняют Крымский мост.

Офицер ВСУ Тарас Березовец отметил, что захватчикам в Крыму будет становиться все тревожнее. В частности, это происходит с получением Украиной современных систем поражения от союзников.

Начальник Объединенного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что оккупанты могут использовать ракетоносители прямо из бухт. По ее словам, это, прежде всего, опасно для экипажа и инфраструктуры вокруг. Однако враги могут прибегнуть к таким действиям из-за штормовой погоды.

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