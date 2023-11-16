РФ больше не способна использовать Черное море как плацдарм — Зеленский

Глава Украинского государства Владимир Зеленский на саммите Парламентской ассамблеи организации Черноморского экономического сотрудничества заявил, что Украина смогла перехватить у России инициативу в Черном море и создать условия безопасности, которые заставляют оккупантов бежать из восточной части акватории и хоронить военные корабли.
Почему Россия не способна больше использовать Черное море как плацдарм
Глава государства также отметил, что наша страна также смогла обеспечить защиту западной части Черного моря, которая в настоящее время позволяет работать морским экспортным коридорам.
Какая ситуация в Черном море
Утром 12 ноября спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук рассказал, что враги держат в Черном море только два патрульных корабля (сторожевой и противолодочный), которые охраняют Крымский мост.
Офицер ВСУ Тарас Березовец отметил, что захватчикам в Крыму будет становиться все тревожнее. В частности, это происходит с получением Украиной современных систем поражения от союзников.
Начальник Объединенного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что оккупанты могут использовать ракетоносители прямо из бухт. По ее словам, это, прежде всего, опасно для экипажа и инфраструктуры вокруг. Однако враги могут прибегнуть к таким действиям из-за штормовой погоды.
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