Эстонские военные назвали потери армии РФ на левом берегу Днепра в течение месяца
Категория
Украина
Дата публикации

Эстонские военные назвали потери армии РФ на левом берегу Днепра в течение месяца

Артиллерия ВСУ
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Источник:  ERR

По информации представителей армии Эстонии, преступная армия РФ понесла тяжелые потери на левом берегу Днепра на Херсонщине и уже вынуждена была опрокидывать дополнительные подразделения.

Что известно о потерях армии РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области

По словам заместителя руководителя штаба эстонской дивизии Янно Мярко, армия РФ приложила значительные усилия, чтобы не допустить расширения плацдарма украинскими военными или опрокидывания в этот район дополнительных сил.

Потери за этот четырехнедельный период оцениваются около 3,5 тыс российских военнослужащих, как ранеными, так и убитыми, - говорится в заявлении эстонского военного.

Он также отметил, что столь высокие потери заставили командование оккупационной армии перебросить на левый берег Днепра в Херсонской области дополнительные силы с других участков фронта.

Как Украине удалось сохранить доступ к Черному морю

По словам командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева в интервью изданию "Укринформ", украинским военным удалось сорвать планы оккупационной российской армии по захвату побережья Черного моря на территории Николаевской и Одесской областей в начале преступного вторжения.

Наев отметил, что в этом помогла оперативная работа разведки, артиллерии и авиации.

Командующий Объединенными силами ВСУ подчеркнул, что благодаря тому, что он смог предусмотреть дату преступного вторжения, еще до этого удалось подготовить и развернуть Силы обороны.

А когда началась мобилизация в их состав, войска начали усиливаться – формировались бригады территориальной обороны, развертывался "корпус резерва".

Наев объяснил, что другой стратегической целью был срыв враждебных планов по получению контроля над украинским побережьем Черного моря.

В начале марта 2022 начальник разведки доложил о том, что анализ разведданных свидетельствует, что буквально на следующий день враг может начать наступление через Вознесенск вдоль административной границы Николаевской и Одесской областей и вплоть до границы с Молдовой.

Посоветовавшись с начальником разведки, Наев приказал командующему оперативным командованием "Юг" Сухопутных войск ВСУ генерал-майору Андрею Ковальчуку перебросить часть войск в район Вознесенска, а начальнику группы огневого поражения полковнику Виталию Пахомову - переместить все средства огневого поражения (артиллерию, авиацию) , чтобы нанести врагу максимальное поражение.

Прогноз сбылся: утром на следующий день враг начал двигаться в Вознесенск. Но там его встретило подразделение десантников 80 отдельной десантно-штурмовой бригады и более суток уничтожало бронетехнику и личный состав окупантов. Остальные вражеские подразделения, пытавшиеся наступать, начали "крошить" артиллерия и авиация, сосредоточенная Силами обороны на этом направлении. Первый же танк противника, двигавшийся через мост в районе Вознесенска, был взорван вместе с мостом, и часть сил врага была фактически "укупорена". оккупанты силами до десяти батальонно-тактических групп постоянно пытались найти путь в обход Вознесенска. В случае, если противнику удалось пройти через Вознесенск дальше вдоль административных границ двух областей вплоть до границы с Молдовой, то Россия получила бы возможность высадить морской десант на территорию Николаевской и Одесской областей. А это дало бы противнику возможность оккупировать не только расположенные на побережье Николаев и Одессу, но и области целиком. В таком случае Украина была бы лишена выхода к Черному морю, порты в Одессе, Черноморске, Южном, Рене – просто не работали бы. Наша экономика такого не выдержала бы. Но все находившиеся в районе Вознесенска, Новой Одессы и Баштанки вражеские батальонно-тактические группы попали под плотное огневое поражение украинских защитников. Авиация выполняла на один самолет по 5-6 вылетов, артиллерия не жалела боеприпасов. В итоге враг в течение 6 суток понес настолько большие потери, что был вынужден отказаться от наступления, - рассказывает Наев.

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