Эстонские военные назвали потери армии РФ на левом берегу Днепра в течение месяца

По информации представителей армии Эстонии, преступная армия РФ понесла тяжелые потери на левом берегу Днепра на Херсонщине и уже вынуждена была опрокидывать дополнительные подразделения.
Что известно о потерях армии РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области
По словам заместителя руководителя штаба эстонской дивизии Янно Мярко, армия РФ приложила значительные усилия, чтобы не допустить расширения плацдарма украинскими военными или опрокидывания в этот район дополнительных сил.
Он также отметил, что столь высокие потери заставили командование оккупационной армии перебросить на левый берег Днепра в Херсонской области дополнительные силы с других участков фронта.
Как Украине удалось сохранить доступ к Черному морю
По словам командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева в интервью изданию "Укринформ", украинским военным удалось сорвать планы оккупационной российской армии по захвату побережья Черного моря на территории Николаевской и Одесской областей в начале преступного вторжения.
Наев отметил, что в этом помогла оперативная работа разведки, артиллерии и авиации.
Командующий Объединенными силами ВСУ подчеркнул, что благодаря тому, что он смог предусмотреть дату преступного вторжения, еще до этого удалось подготовить и развернуть Силы обороны.
А когда началась мобилизация в их состав, войска начали усиливаться – формировались бригады территориальной обороны, развертывался "корпус резерва".
Наев объяснил, что другой стратегической целью был срыв враждебных планов по получению контроля над украинским побережьем Черного моря.
В начале марта 2022 начальник разведки доложил о том, что анализ разведданных свидетельствует, что буквально на следующий день враг может начать наступление через Вознесенск вдоль административной границы Николаевской и Одесской областей и вплоть до границы с Молдовой.
Посоветовавшись с начальником разведки, Наев приказал командующему оперативным командованием "Юг" Сухопутных войск ВСУ генерал-майору Андрею Ковальчуку перебросить часть войск в район Вознесенска, а начальнику группы огневого поражения полковнику Виталию Пахомову - переместить все средства огневого поражения (артиллерию, авиацию) , чтобы нанести врагу максимальное поражение.
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