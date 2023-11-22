ВСУ раскрыли подробности удара по скоплению 810-й бригады морской пехоты РФ

Как официально подтвердил Стратком ВСУ, наши военные 19 ноября нанесли мощный удар по скоплению 810-й бригады морской пехоты РФ в День российских ракетно-артиллерийских войск.
Что известно о последствиях нового удара ВСУ по российским захватчикам
Указано, что Силам обороны Украины удалось оперативно определить место проведения праздничных мероприятий россиян и “горячо поздравить их”.
Нельзя также не упомянуть о том, что российские СМИ 21 ноября заявили о гибели актрисы Полины Меньших, выступавшей для российских военных в тот день.
Сухопутные войска ВСУ вечером 21 ноября обнародовали видео, на котором предположительно зафиксирован момент удара по залу. На видео видно выступление Меньших и слышен взрыв.
Удар ВСУ был актом мести за Закарпатскую отдельную горно-штурмовую бригаду
Одним из первых это событие прокомментировал командир подразделения аэроразведчиков "Птицы Мадяра" 59-й бригады Вооруженных сил Украины Роберт Бровди.
По его словам, это была месть врагу за атаку по личному составу 128-й отдельной Закарпатской горно-штурмовой бригады, в результате которой погибли 19 бойцов.
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