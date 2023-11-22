ВСУ раскрыли подробности удара по скоплению 810-й бригады морской пехоты РФ

Как официально подтвердил Стратком ВСУ, наши военные 19 ноября нанесли мощный удар по скоплению 810-й бригады морской пехоты РФ в День российских ракетно-артиллерийских войск.

Что известно о последствиях нового удара ВСУ по российским захватчикам

Указано, что Силам обороны Украины удалось оперативно определить место проведения праздничных мероприятий россиян и “горячо поздравить их”.

Российские пропагандисты утверждают, что точным ударом были уничтожены одновременно несколько десятков оккупантов, около сотни получили тяжелые ранения, - сообщает пресс-служба Страткома ВСУ. Поделиться

Нельзя также не упомянуть о том, что российские СМИ 21 ноября заявили о гибели актрисы Полины Меньших, выступавшей для российских военных в тот день.

Российская актриса и театральный режиссер Полина Меньших погибла при обстреле на Донбассе. Об этом сообщил театр-студия "Портал", где Меньших поставила один из мюзиклов, – написали российские пропагандисты. Поделиться

Сухопутные войска ВСУ вечером 21 ноября обнародовали видео, на котором предположительно зафиксирован момент удара по залу. На видео видно выступление Меньших и слышен взрыв.

Клип короткий, но содержательный! Возмездие догонит всю рашистскую нечисть, - прокомментировали этот короткий ролик украинские военные. Поделиться

Удар ВСУ был актом мести за Закарпатскую отдельную горно-штурмовую бригаду

Одним из первых это событие прокомментировал командир подразделения аэроразведчиков "Птицы Мадяра" 59-й бригады Вооруженных сил Украины Роберт Бровди.

По его словам, это была месть врагу за атаку по личному составу 128-й отдельной Закарпатской горно-штурмовой бригады, в результате которой погибли 19 бойцов.