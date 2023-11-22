Разведка Британии оценила эффективность боев ВСУ на левобережье Днепра

На юге Украины идут бои вокруг села Крынки, где украинские морские пехотинцы удерживают плацдарм на восточном берегу реки Днепр. Ситуация для Москвы очень неудобна.

Британская разведка оценила значение боев на левом берегу Днепра

Как отмечается в строительстве, наземные бои характеризовались столкновениями пехотинцев и артиллерийскими перестрелками на сложной лесистой местности.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 November 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/DWzdYZzQxN — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 22, 2023

По данным британской разведки, Украина особенно эффективно использует малые ударные дроны, в то время как российские ВВС проводят значительное количество самолето-вылетов в поддержку передовых войск, преимущественно запуская боеприпасы из-за пределов досягаемости украинских ПВО.

Боевые действия вокруг Крынок имеют меньший масштаб, чем некоторые большие бои войны, но ситуация для Москвы крайне неудобна.

Россия ушла с западного берега реки Днепр год назад, почти наверняка стремясь удержать украинские войска к западу от реки, сохранить стабильность в этом секторе и освободить российские силы в других местах, – отмечают в Минобороны Британии. Поделиться

Что известно о плацдарме на левобережье Днепра

Напомним, на прошлой неделе Морская пехота подтвердила: бойцы провели серию успешных сделок и закрепились на нескольких участках по ту сторону Днепра.

Согласно картам DeepState, "серая зона" протянулась от Олешек почти до Новой Каховки вдоль первой линии обороны россиян и дороги через населенные пункты Крынки, Казачьи Лагеря, Песчановка.

В некоторых местах дорогу она перерезала, а возле Кринок зашла в лес, по которому главная логистическая артерия – трасса Т2206 через всю оккупированную часть региона в Мелитополь.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк объясняет, что участок сложный, не вся работа подлежит огласке. По ее словам, россиян отбросили от Днепра на расстояние от трех до восьми километров.