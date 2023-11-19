Бойцы ВСУ смогли отогнать армию РФ от Днепра в Херсонской области

Пресс-офицер Сил обороны "Юга" Наталья Гуменюк рассказала о новых успехах украинских воинов в Херсонской области. По ее словам, наши защитники отодвинули солдат РФ на 3-8 км от левого берега Днепра.
ВСУ не останавливают свое движение на левобережье Херсонщины
Согласно данным Наталии Гуменюк, цифры отличаются от 3 до 8 километров в зависимости от специфики географии и ландшафтного дизайна левого берега.
Пресс-секретарь Сил обороны "Юга" также обратила внимание на то, что наши воины продолжают закрепляться на левом берегу.
Она не отрицает тот факт, что работы для бойцов ВСУ на этом участке фронта хватает. Особенно учитывая тот факт, что российские захватчики не прекращают из артиллерии ежедневно накрывать огнем правый берег Херсонской области.
Что известно о количестве россиян на левом берегу Днепра
Пресс-офицер ОК "Юг" официально подтвердила, что общее количество группировки оценивается в несколько десятков тысяч, однако она не может назвать конкретную цифру, чтобы "не ориентировать врага".
Также, по ее словам, формирование ударных группировок не зафиксировано.
Что важно понимать, это означает, что на этом участке фронта у российских захватчиков нет мощностей, чтобы готовиться к активным действиям.
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