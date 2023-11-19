Бойцы ВСУ смогли отогнать армию РФ от Днепра в Херсонской области

Пресс-офицер Сил обороны "Юга" Наталья Гуменюк рассказала о новых успехах украинских воинов в Херсонской области. По ее словам, наши защитники отодвинули солдат РФ на 3-8 км от левого берега Днепра.

ВСУ не останавливают свое движение на левобережье Херсонщины

Согласно данным Наталии Гуменюк, цифры отличаются от 3 до 8 километров в зависимости от специфики географии и ландшафтного дизайна левого берега.

Уже минометные расчеты не достигают правого берега, и потому это определенное достижение, которое мы уже можем фиксировать, - заявила она. Поделиться

Пресс-секретарь Сил обороны "Юга" также обратила внимание на то, что наши воины продолжают закрепляться на левом берегу.

Она не отрицает тот факт, что работы для бойцов ВСУ на этом участке фронта хватает. Особенно учитывая тот факт, что российские захватчики не прекращают из артиллерии ежедневно накрывать огнем правый берег Херсонской области.

Это означает, что у окупантов есть возможность подтягивать резерв, и пока у них нет критического предела количества этих установок. Кроме того, следует понимать, что российские захватчики не выбиты настолько, чтобы не могли подтягивать дополнительные силы. На место уничтоженных позиций возвращаются другие, более свежие, - объясняет Наталья Гуменюк. Поделиться

Что известно о количестве россиян на левом берегу Днепра

Пресс-офицер ОК "Юг" официально подтвердила, что общее количество группировки оценивается в несколько десятков тысяч, однако она не может назвать конкретную цифру, чтобы "не ориентировать врага".

Врага там много, работы у нас тоже, – отмечает Наталья Гуменюк. Поделиться

Также, по ее словам, формирование ударных группировок не зафиксировано.

Что важно понимать, это означает, что на этом участке фронта у российских захватчиков нет мощностей, чтобы готовиться к активным действиям.