Бійці ЗСУ змогли відігнати армію РФ від Дніпра на Херсонщині

Пресофіцерка Сил оборони "Півдня" Наталя Гуменюк розповіла про нові успіхи українських воїнів у Херсонській області. За її словами, наші захисники посунули солдатів РФ на 3-8 км від лівого берега Дніпра.

ЗСУ не зупиняють свій рух на лівобережжі Херсонщини

Згідно з даними Наталі Гуменюк, цифри різняться від 3 до 8 кілометрів у залежності від специфіки географії та ландшафтного дизайну лівого берега.

Уже мінометні розрахунки не досягають правого берега і тому це – певне досягнення, яке ми вже можемо фіксувати, - заявила вона. Поширити

Речниця Сил оборони "Півдня" також звернула увагу на те, що наші воїни продовжують закріплюватися на лівому березі.

Вона не заперечує той факт, що роботи для бійців ЗСУ на цій ділянці фронту вистачає. Особливо враховуючи той факт, що російські загарбники не припиняють з артилерії щоденно накривати вогнем правий берег Херсонської області.

Це означає, що в окупантів є можливість підтягувати резерв, і що поки у них немає критичної межі кількості цих установок. Крім того, слід розуміти, що російські загарбники не вибиті настільки, щоб не мати змоги підтягувати додаткові сили. На місце знищених позицій повертаються інші, свіжіші, - пояснює Наталя Гуменюк. Поширити

Що відомо про кількість росіян на лівому березі Дніпра

Пресофіцерка ОК "Південь" офіційно підтвердила, що загальна кількість угруповання оцінюється у кілька десятків тисяч, проте вона не може назвати конкретну цифру, щоб "не орієнтувати ворога".

Ворога там багато, роботи у нас теж, – зазначає Наталя Гуменюк. Поширити

Також, за її словами, формування ударних угруповань не зафіксовано.

Що важливо розуміти, це означає, що на цій ділянці фронту у російських загарбників немає потужностей, щоб готуватися до активних дій.