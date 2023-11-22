Розвідка Британії оцінила ефективність боїв ЗСУ на лівобережжі Дніпра

На півдні України точаться бої навколо села Кринки, де українські морські піхотинці утримують плацдарм на східному березі річки Дніпро. Ситуація для Москви вкрай незручна.
Британська розвідка оцінила значення боїв на лівому березі Дніпра
Як наголошується у зведенні, наземні бої характеризувалися зіткненнями піхотинців та артилерійськими перестрілками на складній лісистій місцевості.
За даними британської розвідки, Україна особливо ефективно використовує малі ударні дрони, тоді як російські ВПС проводять значну кількість літако-вильотів на підтримку передових військ, переважно запускаючи боєприпаси з-за меж досяжності української ППО.
Бойові дії навколо Кринок мають менший масштаб, ніж деякі великі бої війни, але ситуація для Москви вкрай незручна.
Що відомо про плацдарм на лівобережжі Дніпра
Нагадаємо, минулого тижня Морська піхота підтвердила: бійці провели серію успішних операцій та закріпилися на кількох ділянках по той бік Дніпра.
Згідно з картами DeepState, "сіра зона" простяглася від Олешок майже до Нової Каховки вздовж першої лінії оборони росіян та дороги через населені пункти Кринки, Козачі Табори, Піщанівка тощо.
У деяких місцях дорогу вона перерізала, а біля Кринок зайшла до лісу, за яким головна логістична артерія - траса Т2206 через усю окуповану частину регіону до Мелітополя.
Прес-секретар Сил оборони півдня Наталія Гуменюк пояснює, що дільниця складна, не вся робота підлягає розголосу. З її слів, росіян відкинули від Дніпра на відстань від 3 до 8 кілометрів.
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