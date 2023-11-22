У ЗСУ розкрили подробиці удару по скупченню 810-ї бригади морської піхоти РФ

Як офіційно підтвердив СтратКом ЗСУ, наші військові 19 листопада завдали потужного удару по скупченню 810-ї бригади морської піхоти РФ в День російських ракетно-артилерійських військ.

Що відомо про наслідки нового удару ЗСУ по російських загарбниках

Вказано, що Силам оборони України вдалося оперативно визначити місце проведення святкових заходів росіян та “гаряче привітати їх”.

Російські пропагандисти стверджують, що влучним ударом були знищені одночасно декілька десятків окупантів, близько сотні отримали тяжкі поранення, - повідомляє пресслужба СтратКому ЗСУ. Поширити

Не можна також не згадати про те, що росЗМІ 21 листопада заявили про загибель акторки Поліни Меньших, яка виступала для російських військових у той день.

Російська акторка і театральний режисер Поліна Меньших загинула під час обстрілу в Донбасі. Про це повідомив театр-студія "Портал", де Меньших поставила один із мюзиклів, - написали російські пропагандисти. Поширити

Сухопутні війська ЗСУ ввечері 21 листопада оприлюднили відео, на якому, імовірно, зафіксований момент удару по залу. На відео видно виступ Меньших і чути вибух.

Кліп короткий, але змістовний! Відплата наздожене всю рашистську нечисть, - прокоментували цей короткий ролик українські військові. Поширити

Удар ЗСУ був актом помсти за Закарпатську окрему гірсько-штурмову бригаду

Одним з перших цю подію прокоментував командир підрозділу аеророзвідників "Птахи Мадяра" 59-ї бригади Збройних сил України Роберт Бровді.

За його словами, це була помста ворогу за атаку по особовому складу 128-ї окремої Закарпатської гірсько-штурмової бригади, в результаті якої загинули 19 бійців.