ЗСУ оприлюднили відео успішної контратаки в районі Авдіївки

Українські військові намагаються відтіснити злочинну армію РФ якнайдалі від Авдіївки на Донеччині.

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

За інформацією представників Сухопутних військ ЗСУ, українські військові ведуть бій із підрозділами злочинної армії РФ у лісополосі і змушують ворога відступати із зайнятих позицій.

В ходій бойових дій поранення отримав один з українських військових.

Що відомо про успіхи ЗСУ в районі Авдіївки

За інформацією керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша в ефірі 24 каналу, російські військові злочинці посилили наступальні дії в районі міста.

Барабаш зазначив, що російські окупанти обстрілюють місто з артилерії різних калібрів та скидають авіабомби.

В Авдіївці з 10 жовтня тривають, мабуть, найзапекліші бої за всю війну, починаючи ще з 2014 року. Ситуація важка. Ворог тисне на Авдіївський коксохім, промзону, село Степове, - зазначив керівник МВА. Поширити

Він підкреслив, що у штурмових діях командування злочинної армії РФ використовує переважно піхотні підрозділи через численні втрати бойової техніки.

Однак техніку російські військові злочинці, як зазначає Барабаш, активно використовують у промзоні, де є відповідне асфальтове покриття.

Глава МВА також підкреслив, що через погодні умови окупанти також не можуть використовувати техніку на флангах.

За словами офіцера російського повстанського руху “Легіон свободи", майора МВС Максима Морозова, під час штурмів в районі Авдіївки злочинна армія РФ намагається зруйнувати будівлі до фундаменту.

Морозов зазначив, що наразі важко визнати, чи то почалась третя хвиля штурмів, адже ворог постійно проводить атаки.

Ворог здійснює 10-30 штурмових дій за день, авіацію застосовує. Москальня хоче повністю зруйнувати Авдіївку, знищити до фундаменту будинки, - пояснює військовий. Поширити

Він також визнав, що окупанти стали частіше використовувати керовані авіабомби.

З їх допомогою російські військові злочинці руйнують цивільні будівлі та об’єкти оборони, на яких перебувають українські військові.

Морозов підкреслив, що окупанти не зменшили кількість штурмів, однак постійно змінюють тактику.

Наразі ворог почав атакувати невеликими штурмовими групами.

За крайні дні ці штурмові дії малими групами уже набувають характеру звичайних м’ясних штурмів. Звідси, можливо, і заява, що третя хвиля почалася, - підкреслив Морозов. Поширити

Він також визнав, що ворог став використовувати більше БпЛА.

Він зазначив, що окупаційна російська армія РФ намагається за допомогою БпЛа “Ланцет” відслідкувати та унеможливити переміщення військової техніки ЗСУ у нічний час.

Бо до цього активно діяли ворожі оператори дронів-камікадзе вдень. Відповідно Сили оборони переважно рухались вночі або зранку та ввечері, тобто "по сіряку, так званому". Зараз ворог це "просік" і намагається застосувати дрони- камікадзе з нічним баченням, - пояснив військовий. Поширити

За його словами, протягом ночі діють підрозділи протидії ворожим FPV-дронам та дронам-камікадзе.