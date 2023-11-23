ЗСУ оприлюднили відео успішної контратаки в районі Авдіївки

Українські військові намагаються відтіснити злочинну армію РФ якнайдалі від Авдіївки на Донеччині.
Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки
За інформацією представників Сухопутних військ ЗСУ, українські військові ведуть бій із підрозділами злочинної армії РФ у лісополосі і змушують ворога відступати із зайнятих позицій.
В ходій бойових дій поранення отримав один з українських військових.
Що відомо про успіхи ЗСУ в районі Авдіївки
За інформацією керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша в ефірі 24 каналу, російські військові злочинці посилили наступальні дії в районі міста.
Барабаш зазначив, що російські окупанти обстрілюють місто з артилерії різних калібрів та скидають авіабомби.
Він підкреслив, що у штурмових діях командування злочинної армії РФ використовує переважно піхотні підрозділи через численні втрати бойової техніки.
Однак техніку російські військові злочинці, як зазначає Барабаш, активно використовують у промзоні, де є відповідне асфальтове покриття.
Глава МВА також підкреслив, що через погодні умови окупанти також не можуть використовувати техніку на флангах.
За словами офіцера російського повстанського руху “Легіон свободи", майора МВС Максима Морозова, під час штурмів в районі Авдіївки злочинна армія РФ намагається зруйнувати будівлі до фундаменту.
Морозов зазначив, що наразі важко визнати, чи то почалась третя хвиля штурмів, адже ворог постійно проводить атаки.
Він також визнав, що окупанти стали частіше використовувати керовані авіабомби.
З їх допомогою російські військові злочинці руйнують цивільні будівлі та об’єкти оборони, на яких перебувають українські військові.
Морозов підкреслив, що окупанти не зменшили кількість штурмів, однак постійно змінюють тактику.
Наразі ворог почав атакувати невеликими штурмовими групами.
Він також визнав, що ворог став використовувати більше БпЛА.
Він зазначив, що окупаційна російська армія РФ намагається за допомогою БпЛа “Ланцет” відслідкувати та унеможливити переміщення військової техніки ЗСУ у нічний час.
За його словами, протягом ночі діють підрозділи протидії ворожим FPV-дронам та дронам-камікадзе.
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