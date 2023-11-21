Вражений відвагою. Остін зустрівся з військовими, які повернулися з району Авдіївки — фото

Під час свого візиту до Києва міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся з українськими військовослужбовцями. Серед них були й ті, що виконували бойові завдання на Авдіївському напрямку.
Зустріч Остіна з українськими військовими
Міноборони повідомляє, що на зустрічі були присутні бійці Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького та 101-ої окремої бригади охорони ГШ, які повернулися із виконання бойових завдань, зокрема у напрямку Авдіївки.
Він додав, що приїхав в Київ, щоб засвідчити, що США залишаються пліч-о-пліч з Україною.
Він висловив переконання, що Збройні сили України готові до бойових дій узимку.
Візит Ллойда Остіна в Київ
20 листопада до Києва з неоголошеним візитом прибув глава Пентагону Ллойд Остін. Він зустрівся з Рустемом Умєровим та Володимиром Зеленським.
На розширених переговорах були присутні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, перший заступник Міністра оборони Олександр Павлюк та заступник Міністра оборони Іван Гаврилюк.
Посадовці обговорили потреби України та шляхи подальшої допомоги з боку США та союзників.
В день візиту США оголосили про новий пакет військової допомоги, що включатиме боєприпаси та військову техніку на суму більш як 100 млн доларів.
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