Вражений відвагою. Остін зустрівся з військовими, які повернулися з району Авдіївки — фото

Під час свого візиту до Києва міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся з українськими військовослужбовцями. Серед них були й ті, що виконували бойові завдання на Авдіївському напрямку.

Зустріч Остіна з українськими військовими

Міноборони повідомляє, що на зустрічі були присутні бійці Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького та 101-ої окремої бригади охорони ГШ, які повернулися із виконання бойових завдань, зокрема у напрямку Авдіївки.

Люди в Сполучених штатах Америки і по всьому світу неймовірно вражені вашою відвагою, відчуттям обов’язку і готовністю покласти усе, що маєте, на захист суверенітету України, - сказав Ллойд Остін. Поширити

Міністр оборони Рустем Умєров та Міністр оборони США Ллойд Остін зустрілися з українськими військовослужбовцями у Києві Міністр оборони Рустем Умєров та Міністр оборони США Ллойд Остін зустрілися з українськими військовослужбовцями у Києві Міністр оборони Рустем Умєров та Міністр оборони США Ллойд Остін зустрілися з українськими військовослужбовцями у Києві Міністр оборони Рустем Умєров та Міністр оборони США Ллойд Остін зустрілися з українськими військовослужбовцями у Києві Міністр оборони Рустем Умєров та Міністр оборони США Ллойд Остін зустрілися з українськими військовослужбовцями у Києві 1 з 5

Він додав, що приїхав в Київ, щоб засвідчити, що США залишаються пліч-о-пліч з Україною.

Я хочу, аби ви знали: світ залишається з вами, і ми підтримуватимемо вас стільки, скільки потрібно, - наголосив Остін. Поширити

Він висловив переконання, що Збройні сили України готові до бойових дій узимку.

Візит Ллойда Остіна в Київ

20 листопада до Києва з неоголошеним візитом прибув глава Пентагону Ллойд Остін. Він зустрівся з Рустемом Умєровим та Володимиром Зеленським.

На розширених переговорах були присутні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, перший заступник Міністра оборони Олександр Павлюк та заступник Міністра оборони Іван Гаврилюк.

Посадовці обговорили потреби України та шляхи подальшої допомоги з боку США та союзників.

В день візиту США оголосили про новий пакет військової допомоги, що включатиме боєприпаси та військову техніку на суму більш як 100 млн доларів.