Зеленський підбив підсумки зустрічі з главою Пентагону

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном, який прибув із візитом до України. Під час зустрічі обговорили ситуацію на фронті та потреби Сил оборони.

Зустріч Зеленського та Остіна

Офіс президента повідомляє, що до складу американської делегації також увійшов командувач Європейського командування Збройних сил США та верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі Крістофер Каволі.

Під час зустрічі Зеленський подякував президенту США Джо Байдену, Конгресу та американському народу за підтримку України.

Ми надзвичайно вдячні Президенту Джозефу Байдену. Це дуже важливо для нас, що США разом із нами. Ми розраховуємо на вашу підтримку й пишаємося, що ви з нами. Поширити

Візит американської делегації відбувся напередодні чергового засідання у форматі «Рамштайн», яке відбудеться 22 листопада. Зеленський поінформував про актуальну ситуацію на фронті, стратегічні цілі та першочергові потреби Сил оборони України.

Також під час зустрічі наголосили про необхідність посилення спроможностей України напередодні зими та обговорили питання свободи мореплавства в Чорному морі та забезпечення функціонування альтернативного «зернового коридору».

Остін хотів дізнатися про зимову стратегію України

За даними газети The Washington Post, американці хотіли почути від Зеленського про зимову стратегію України.

Представники США очікують, що Росія використає зиму для перегрупування своїх сил і завдасть ударів по українських електростанціях та іншій цивільній інфраструктурі , як це було минулої зими.

Офіційні особи, які приїхали з Остіном, заявили, що Сполучені Штати зможуть продовжувати надсилати допомогу, включаючи зброю великої дальності та артилерійські боєприпаси, принаймні «деякий час».