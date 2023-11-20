Зеленский подвел итоги встречи с главой Пентагона

Президент Владимир Зеленский встретился с прибывшим с визитом в Украину министром обороны США Ллойдом Остином. Во время встречи обсудили ситуацию на фронте и нужды Сил обороны.

Встреча Зеленского и Остина

Офис президента сообщает, что в состав американской делегации также вошел командующий Европейским командованием Вооруженных сил США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.

Во время встречи Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена, Конгресс и американский народ за поддержку Украины.

Мы очень благодарны Президенту Джозефу Байдену. Это очень важно для нас, что США вместе с нами. Мы рассчитываем на вашу поддержку и гордимся тем, что вы с нами. Поделиться

Визит американской делегации состоялся накануне очередного заседания в формате Рамштайн, которое состоится 22 ноября. Зеленский проинформировал об актуальной ситуации на фронте, стратегических целях и первоочередных потребностях Сил обороны Украины.

Также во время встречи отметили необходимость усиления возможностей Украины накануне зимы и обсудили вопросы свободы мореходства в Черном море и обеспечение функционирования альтернативного «зернового коридора».

Остин хотел узнать о зимней стратегии Украины

По данным газеты The Washington Post, американцы хотели услышать от Зеленского о зимней стратегии Украины.

Представители США ожидают, что Россия использует зиму для перегруппировки своих сил и нанесет удары по украинским электростанциям и другой гражданской инфраструктуре, как это было прошлой зимой.

Официальные лица, приехавшие с Остином, заявили, что Соединенные Штаты смогут продолжать посылать помощь, включая оружие большой дальности и артиллерийские боеприпасы, по крайней мере, «некоторое время».