Зеленский подвел итоги встречи с главой Пентагона

Президент Владимир Зеленский встретился с прибывшим с визитом в Украину министром обороны США Ллойдом Остином. Во время встречи обсудили ситуацию на фронте и нужды Сил обороны.
Встреча Зеленского и Остина
Офис президента сообщает, что в состав американской делегации также вошел командующий Европейским командованием Вооруженных сил США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.
Во время встречи Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена, Конгресс и американский народ за поддержку Украины.
Визит американской делегации состоялся накануне очередного заседания в формате Рамштайн, которое состоится 22 ноября. Зеленский проинформировал об актуальной ситуации на фронте, стратегических целях и первоочередных потребностях Сил обороны Украины.
Также во время встречи отметили необходимость усиления возможностей Украины накануне зимы и обсудили вопросы свободы мореходства в Черном море и обеспечение функционирования альтернативного «зернового коридора».
Остин хотел узнать о зимней стратегии Украины
По данным газеты The Washington Post, американцы хотели услышать от Зеленского о зимней стратегии Украины.
Представители США ожидают, что Россия использует зиму для перегруппировки своих сил и нанесет удары по украинским электростанциям и другой гражданской инфраструктуре, как это было прошлой зимой.
Официальные лица, приехавшие с Остином, заявили, что Соединенные Штаты смогут продолжать посылать помощь, включая оружие большой дальности и артиллерийские боеприпасы, по крайней мере, «некоторое время».
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